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Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду
Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится ветреная погода. По-прежнему сухо и жарко благодаря тропической воздушной массе. В центральных и восточных районах полуострова... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T00:01
2024-04-17T00:01
2024-04-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится ветреная погода. По-прежнему сухо и жарко благодаря тропической воздушной массе. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17, днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240416/silnyy-veter-v-krymu-ozhidaetsya-v-sredu-1136600612.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду жаркая и ветреная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится ветреная погода. По-прежнему сухо и жарко благодаря тропической воздушной массе. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Скорость юго-западного ветра местами будет достигать 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +23…+28 градусов, на побережье и в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17, днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.