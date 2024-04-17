https://crimea.ria.ru/20240417/zharko-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-sredu-1136579787.html

Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду

Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Жарко и ветрено: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится ветреная погода. По-прежнему сухо и жарко благодаря тропической воздушной массе. В центральных и восточных районах полуострова... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T00:01

2024-04-17T00:01

2024-04-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится ветреная погода. По-прежнему сухо и жарко благодаря тропической воздушной массе. В центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +17, днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240416/silnyy-veter-v-krymu-ozhidaetsya-v-sredu-1136600612.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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