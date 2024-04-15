https://crimea.ria.ru/20240415/ukrainskiy-dron-perekhvachen-nad-kubanyu-1136555763.html

Украинский дрон перехвачен над Кубанью

Украинский дрон перехвачен над Кубанью - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Украинский дрон перехвачен над Кубанью

Над территорией Краснодарского края силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T07:24

2024-04-15T07:24

2024-04-15T07:30

краснодарский край

пво

беспилотник (бпла, дрон)

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

министерство обороны рф

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Над территорией Краснодарского края силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что попытку атаки ВСУ предприняли ночью. При этом использовался беспилотник самолетного типа.Масштабную атаку на объекты, расположенные в Краснодарском крае, противник предпринял 14 марта. Утром около 7:00 в Минобороны сообщили о поражении десяти беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Все они были уничтожены или перехвачены средствами ПВО.В то же время пять украинских БПЛА самолетного типа были сбиты в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за суткиДроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист

краснодарский край

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, безопасность