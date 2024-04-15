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Украинский дрон перехвачен над Кубанью
Украинский дрон перехвачен над Кубанью - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Украинский дрон перехвачен над Кубанью
Над территорией Краснодарского края силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T07:24
2024-04-15T07:24
2024-04-15T07:30
краснодарский край
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Над территорией Краснодарского края силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Об этом утром в понедельник сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что попытку атаки ВСУ предприняли ночью. При этом использовался беспилотник самолетного типа.Масштабную атаку на объекты, расположенные в Краснодарском крае, противник предпринял 14 марта. Утром около 7:00 в Минобороны сообщили о поражении десяти беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Все они были уничтожены или перехвачены средствами ПВО.В то же время пять украинских БПЛА самолетного типа были сбиты в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек Более 200 украинских дронов и авиабомба JDAM уничтожены за суткиДроны-камикадзе ВСУ атаковали аграриев на Белгородщине – ранен тракторист
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, безопасность
Украинский дрон перехвачен над Кубанью
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края
07:24 15.04.2024 (обновлено: 07:30 15.04.2024)