https://crimea.ria.ru/20240412/glavnoe-za-den-12-aprelya-1136515647.html

Главное за день: 12 апреля

Главное за день: 12 апреля - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Главное за день: 12 апреля

В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. В Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за паводков. Минпросвещения РФ увеличило число... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T22:10

2024-04-12T22:10

2024-04-12T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. В Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за паводков. Минпросвещения РФ увеличило число часов на изучение истории в школах. Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после нападения. Лукашенко высказался о последствиях вступления Белоруссии в конфликт с Украиной. Польша отказала Киеву в поставках комплексов Patriot. В Верховной раде объяснили решение не проводить демобилизацию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Покушение на экс-подполковника СБУ ПрозороваМашину бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова взорвали в Москве на Коровинском шоссе, в момент подрыва хозяин авто находился в салоне.На опубликованном в Telegram-каналах видеокадрах видно, как Прозоров подходит к своему Toyota Land Cruiser, отключает сигнализацию, садится внутрь и включает зажигание. После этого у автомобиля загораются фары, и происходит взрыв.Автомобиль получил серьезные повреждения, тогда как сам хозяин получил травмы ног и левой руки. Помощник Прозорова сообщил, что пострадавший находится в сознании и чувствует себя нормально. По словам помощника, у Прозорова есть ранения, но они не тяжелые.Василий Прозоров – уроженец Бердянска. С 1999 по 2018 годы он являлся сотрудником Службы безопасности Украины, а с мая 2014 года работал в центральном аппарате СБУ, был старшим консультантом-экспертом штаба антитеррористического центра при украинской спецслужбе. В 2018 году переехал в Россию. В марте 2019 года он дал в Москве пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ на Украине.В Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за паводковВ пятницу в Оренбурге звучала сирена, извещающая о массовой эвакуации жителей из-за крайне опасной паводковой ситуации. По словам мэра города Сергея Салмина, по состоянию на полдень 12 апреля уровень воды в Урале поднялся до отметки 1143 см.Он призвал жителей ЖК Гранд-парк, поселков Куйбышева и Солнечный, районов Авиагородок и Овчиный городок срочно эвакуироваться из опасной зоны из-за критического положения.Кроме того, в поселке Газодобытчиков в Оренбургском районе в связи с риском прорыва дамбы объявлена полная эвакуация жителей.В российских школах увеличили часы историиМинпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах с 340 до 476 с 1 сентября 2025 года. Согласно приказу ведомства, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа.При этом предмет "обществознание" исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе. Сейчас на него в 6-9-х классах отводится 136 часов. В 10-м классе на обществознание также будет отводиться один час в неделю.Губернатора Чибиса выписали из больницы после нападенияГубернатора Мурманской области Андрея Чибиса, подвергшегося вооруженному нападению, выписали из больницы. Он заверил, что уже идет на поправку.По словам главы региона, врачи согласились выписать его только под "строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников".Чибис добавил, что заслугой его быстрого восстановления после случившегося стала грамотная работа медицинского персонала.Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение.Почему Белоруссия не будет воевать с УкраинойВступление Белоруссии в военный конфликт с Украиной будет бессмысленным шагом и сыграет лишь на руку НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко.По его словам, линия границы со стороны Украины "забаррикадирована, заминирована и забетонирована так, что туда не подойти", кроме того, там находятся порядка 120 тысяч украинских военных. При этом в случае боевых действий Минску придется удерживать войска на линии фронта протяженностью 3000 километров – на границе с Украиной, Польшей и Литвой.Лукашенко также выразил уверенность, что Франция не отправит свои войска на Украину, а заявления президента Эммануэля Макрона по этому поводу являются лишь "разговорами".Польша отказала Киеву в поставках комплексов PatriotПрезидент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет возможности передать Украине требуемые Владимиром Зеленским системы ПВО Patriot.Польский лидер пояснил, что страна сейчас использует комплексы Patriot, которые принадлежат американской армии. Дуда также заявил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше якобы упала "российская ракета", и выступил с утверждением, что его страна находится под угрозой "потенциального нападения".Украинским военным отказали в демобилизацииПункт о демобилизации военнослужащих ВСУ после трех лет службы вычеркнули из новой редакции законопроекта из-за опасений, что Запад прекратит помощь Киеву, заявила депутат Верховной рады Украины Евгения Кравчук.По ее словам, принятие закона с пунктом о демобилизации послужило бы для Запада, который предоставляет Киеву помощь, сигналом о том, что Украина "собирается сдаться". В такой ситуации союзники могут вообще прекратить помощь, пояснила Кравчук.Она добавила, что армия "не может разойтись по домам, когда враг, наоборот, накапливает силы".

https://crimea.ria.ru/20240412/chetvertyy-energoblok-zaporozhskoy-aes-perevodyat-v-kholodnyy-ostanov-1136511551.html

https://crimea.ria.ru/20240412/v-peterburge-tramvay-vekhal-v-tolpu-lyudey-na-peshekhodnom-perekhode-1136511980.html

https://crimea.ria.ru/20240412/lyudi-zavisli-na-vysote-kabinka-funikulera-rukhnula-v-turetskoy-antale--1136514326.html

https://crimea.ria.ru/20240412/kak-dorogi-v-krymu-gotovyat-k-letnemu-sezonu-1136509618.html

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