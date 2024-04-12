Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения
Губернатор Мурманской области Чибис выписан из больницы после нападения
15:07 12.04.2024 (обновлено: 15:09 12.04.2024)
© Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея ЧибисаГубернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой
© Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения. Он заверил, что уже идет на поправку.
"Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", - написал он в своем Telegram-канале
Чибис добавил, что заслугой его быстрого восстановления после случившегося стала грамотная работа медицинского персонала.
"Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам", - отметил Чибис.
Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Позже в ведомстве сообщили, что мотивом нападения на Чибиса стала личная неприязнь.
6 апреля на выездном заседании суда подозреваемый в нападении на губернатора был арестован на два месяца. Тогда, отвечая на вопросы журналистов, он назвал случившееся "стечением обстоятельств". Он заявил, что сожалеет о случившемся и готов извиниться перед ним.
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