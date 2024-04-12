https://crimea.ria.ru/20240412/gubernatora-murmanskoy-oblasti-vypisali-iz-bolnitsy-posle-napadeniya-1136508305.html

Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения

Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения. Он заверил, что уже идет на поправку. РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T15:07

2024-04-12T15:07

2024-04-12T15:09

мурманская область

андрей чибис

покушение

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения. Он заверил, что уже идет на поправку.Чибис добавил, что заслугой его быстрого восстановления после случившегося стала грамотная работа медицинского персонала."Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам", - отметил Чибис.Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Позже в ведомстве сообщили, что мотивом нападения на Чибиса стала личная неприязнь.6 апреля на выездном заседании суда подозреваемый в нападении на губернатора был арестован на два месяца. Тогда, отвечая на вопросы журналистов, он назвал случившееся "стечением обстоятельств". Он заявил, что сожалеет о случившемся и готов извиниться перед ним. Читайте также на РИА Новости Крым:Андрей Чибис - биографияСтечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестованПервые слова губернатора Чибиса после нападения и операции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, андрей чибис, покушение, происшествия, общество, новости