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Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения
Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения. Он заверил, что уже идет на поправку. РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T15:07
2024-04-12T15:09
мурманская область
андрей чибис
покушение
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения. Он заверил, что уже идет на поправку.Чибис добавил, что заслугой его быстрого восстановления после случившегося стала грамотная работа медицинского персонала."Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам", - отметил Чибис.Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Позже в ведомстве сообщили, что мотивом нападения на Чибиса стала личная неприязнь.6 апреля на выездном заседании суда подозреваемый в нападении на губернатора был арестован на два месяца. Тогда, отвечая на вопросы журналистов, он назвал случившееся "стечением обстоятельств". Он заявил, что сожалеет о случившемся и готов извиниться перед ним. Читайте также на РИА Новости Крым:Андрей Чибис - биографияСтечение обстоятельств: напавший на губернатора Чибиса арестованПервые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
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мурманская область, андрей чибис, покушение, происшествия, общество, новости
Губернатора Мурманской области выписали из больницы после нападения

Губернатор Мурманской области Чибис выписан из больницы после нападения

15:07 12.04.2024 (обновлено: 15:09 12.04.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея ЧибисаГубернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой
© Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения. Он заверил, что уже идет на поправку.
"Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников", - написал он в своем Telegram-канале
Чибис добавил, что заслугой его быстрого восстановления после случившегося стала грамотная работа медицинского персонала.
"Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам", - отметил Чибис.
Нападение на Андрея Чибиса произошло в четверг 4 апреля. После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора и нанес тяжелое ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен, сообщили в СК РФ. Позже в ведомстве сообщили, что мотивом нападения на Чибиса стала личная неприязнь.
6 апреля на выездном заседании суда подозреваемый в нападении на губернатора был арестован на два месяца. Тогда, отвечая на вопросы журналистов, он назвал случившееся "стечением обстоятельств". Он заявил, что сожалеет о случившемся и готов извиниться перед ним.
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