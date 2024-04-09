https://crimea.ria.ru/20240409/zhenschina-i-rebenok-pogibli-ot-udara-vsu-po-selu-v-bryanskoy-oblasti-1136398826.html

Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области

Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области

В результате удара ВСУ по поселку Климово Брянской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T15:19

2024-04-09T15:19

2024-04-09T15:25

александр богомаз

новости

брянская область

дети

украина

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по поселку Климово Брянской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, предварительно пострадали трое мирных граждан, им оказывается медицинская помощь. Также в результате украинского удара загорелся жилой дом, повреждены автомобили местных жителей. Оперативные и экстренные службы работают на месте.ВСУ регулярно обстреливают мирные регионы РФ, в том числе атакам подвергается Брянская область. В частности, 5 апреля ВСУ обстреляли поселок Суземки – пострадали три человека, 30 марта при ударе по селу Курковичи Стародубского округа пострадал подросток. Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьРакета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за суткиДесятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ

брянская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, новости, брянская область, дети, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу