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Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области
Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области
В результате удара ВСУ по поселку Климово Брянской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T15:19
2024-04-09T15:25
александр богомаз
новости
брянская область
дети
украина
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по поселку Климово Брянской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Кроме того, предварительно пострадали трое мирных граждан, им оказывается медицинская помощь. Также в результате украинского удара загорелся жилой дом, повреждены автомобили местных жителей. Оперативные и экстренные службы работают на месте.ВСУ регулярно обстреливают мирные регионы РФ, в том числе атакам подвергается Брянская область. В частности, 5 апреля ВСУ обстреляли поселок Суземки – пострадали три человека, 30 марта при ударе по селу Курковичи Стародубского округа пострадал подросток. Читайте также на РИА Новости Крым:"Нептун" у Крыма и 4 дрона уничтожены над регионами за ночьРакета "Нептун" и большее 200 дронов ВСУ уничтожены за суткиДесятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ
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александр богомаз, новости, брянская область, дети, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Женщина и ребенок погибли от удара ВСУ по селу в Брянской области

Женщина и ребенок погибли в результате атаки ВСУ по селу в Брянской области

15:19 09.04.2024 (обновлено: 15:25 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по поселку Климово Брянской области погибли женщина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок", – написал глава области в своем Telegam-канале.

Кроме того, предварительно пострадали трое мирных граждан, им оказывается медицинская помощь. Также в результате украинского удара загорелся жилой дом, повреждены автомобили местных жителей. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
ВСУ регулярно обстреливают мирные регионы РФ, в том числе атакам подвергается Брянская область. В частности, 5 апреля ВСУ обстреляли поселок Суземки – пострадали три человека, 30 марта при ударе по селу Курковичи Стародубского округа пострадал подросток.
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