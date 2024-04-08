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В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды

В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды

В пяти населенных пунктах Ленинского района Крыма более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T21:52

2024-04-08T21:52

2024-04-08T21:52

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Ленинского района Крыма более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Уточняется, что отключение водоснабжения либо снижение давления в системе связано с проведением профилактических работ по промывке, прочистке и дезинфекции резервуаров питьевой воды на насосной станции в селе Виноградное.В селах Виноградное и Романово на время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды согласно графику. График подвоза будет размещен дополнительно.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской службы: +7 (978) 467-07-41.Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ, добавили в "Воде Крыма".Ранее в минстрое РК сообщили, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. Также в Сакском районе республики начался капитальный ремонт водовода Чеботарка – Ивановка – Евпатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

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2024

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