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В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды
В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды
В пяти населенных пунктах Ленинского района Крыма более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T21:52
2024-04-08T21:52
2024-04-08T21:52
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Ленинского района Крыма более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Уточняется, что отключение водоснабжения либо снижение давления в системе связано с проведением профилактических работ по промывке, прочистке и дезинфекции резервуаров питьевой воды на насосной станции в селе Виноградное.В селах Виноградное и Романово на время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды согласно графику. График подвоза будет размещен дополнительно.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской службы: +7 (978) 467-07-41.Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ, добавили в "Воде Крыма".Ранее в минстрое РК сообщили, что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. Также в Сакском районе республики начался капитальный ремонт водовода Чеботарка – Ивановка – Евпатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ленинский район, вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости
В Ленинском районе Крыма более суток не будет воды
В Ленинском районе Крыма отключат воду более чем на сутки из-за работ на насосной станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Ленинского района Крыма более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
Уточняется, что отключение водоснабжения либо снижение давления в системе связано с проведением профилактических работ по промывке, прочистке и дезинфекции резервуаров питьевой воды на насосной станции в селе Виноградное.
"С 6:00 9 апреля до 20:00 10 апреля снижено давление воды и возможны перебои водоснабжения в поселке Ленино, селах Королево и Ильичево, – сказано в сообщении. – В селах Виноградное и Романово подача воды в указанный промежуток времени будет полностью ограничена".
В селах Виноградное и Романово на время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды согласно графику. График подвоза будет размещен дополнительно.
Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской службы: +7 (978) 467-07-41.
Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ, добавили в "Воде Крыма".
Ранее в минстрое РК сообщили,
что строительная готовность нового водовода в Евпатории составляет 30 процентов, полностью завершить объект планируют в 2025 году. Также в Сакском районе республики начался капитальный ремонт
водовода Чеботарка – Ивановка – Евпатория.
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