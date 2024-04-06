https://crimea.ria.ru/20240406/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1136328242.html

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 06.04.2024

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму с 7 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T12:13

2024-04-06T12:13

2024-04-06T12:13

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с 7 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - уточняют в ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаВыгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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