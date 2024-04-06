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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 06.04.2024
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму с 7 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T12:13
2024-04-06T12:13
2024-04-06T12:13
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пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с 7 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Пожароопасный сезон установлен на полуострове с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - уточняют в ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолентаВыгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле
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крым, гу мчс рф по республике крым, пожароопасный сезон в крыму, экология, природа, общество, новости крыма
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму на четыре дня объявлена высокая пожарная опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с 7 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 7-10 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Пожароопасный сезон установлен на полуострове
с 1 апреля. В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - уточняют в ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом на территориях населенных пунктов и дачных участков.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
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