https://crimea.ria.ru/20240406/kurskaya-oblast-snova-pod-ognem-vsu-ranen-mirnyy-zhiteli-razrusheny-doma-1136326608.html

Курская область снова под огнем ВСУ: ранен мирный житель и разрушены дома

Курская область снова под огнем ВСУ: ранен мирный житель и разрушены дома - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Курская область снова под огнем ВСУ: ранен мирный житель и разрушены дома

Один мирный житель ранен при ударе украинских боевиков по курскому поселку Теткино в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T10:42

2024-04-06T10:42

2024-04-06T10:47

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

общество

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Один мирный житель ранен при ударе украинских боевиков по курскому поселку Теткино в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Он также добавил, что в поселке повреждено семь домов, шесть автомобилей и три магазина на рынке.Под ударом оказалось также село Попово-Лежачи. Обстрелами повреждено 13 домовладений и личный автомобиль, добавил Старовойт.Накануне в Теткино от украинских обстрелов пострадала женщина. Прилеты также фиксировались в селе Попово-Лежачи.В четверг Курскую область атаковали восемь беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил о пожаре в детском центре развития творчества и возгорании возле Центрального рынка в Курске после сбитого БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах РоссииСемь мирных жителей ранены в результате обстрела ГорловкиВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ

курская область

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2024

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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, общество, обстрелы всу, новости