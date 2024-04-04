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Главные новости Крыма: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Главные новости Крыма: 4 апреля
Главные новости Крыма: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Главные новости Крыма: 4 апреля
Президент России Владимир Путин планирует посетить сакральное место в Крыму. Сергей Лавров раскрыл правду о крымских татарах. В Балаклаве восстанавливают... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T22:43
2024-04-04T22:47
главное за день
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владимир путин (политик)
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крым
крымские татары
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин планирует посетить сакральное место в Крыму. Сергей Лавров раскрыл правду о крымских татарах. В Балаклаве восстанавливают историческую водолечебницу. В Ялте планируют до конца года завершить ремонт дороги на Ай-Петри и готовятся к новому курортному сезону.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин о сакральном месте в КрымуДревний Херсонес Таврический в Севастополе президент России Владимир Путин назвал сакральным и очень важным местом для России. Лидер страны заявил, что планирует не раз его посетить. По словам президента, это один из важнейших истоков нашей духовности. Он напомнил, что князь Владимир духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории, и это легло в основу строительства единого централизованного российского государства.Неприятная для Украины правда о крымских татарах от ЛавроваЗа все годы нахождения полуострова в составе Украины Киев не признавал крымско-татарский язык и не строил в регионе мечети. А в Международном суде ООН во время слушаний по иску Украины против России преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что в Киеве признали крымско-татарский язык лишь после того, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, и после того, как уже Россия объявила государственными языками Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский.Восстановление водолечебницы Гинали в БалаклавеНа набережной Назукина в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К.С. Гинали", построенной в 1906 году. Физический износ объекта 70 процентов. Его приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Сейчас в работе задействованы 15 реставраторов, которые все делают пока вручную, малую механизацию подключат позже.Ремонт дороги на Ай-ПетриРемонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. По слова главы администрации Ялты Янины Павленко, ремонт уже стартовал. Объем работ достаточно большой, серьезный. Дорога очень много времени не ремонтировалась, и протяженность ее достаточно большая. Ремонт охватит абсолютно всю дорогу. По его окончанию добираться на Ай-Петри будет очень комфортно.Точки притяжения туристов в ЯлтеВ Ялте идет активная подготовка к курортному сезону. Новыми точками притяжения туристов, по словам мэра города Янины Павленко, станут Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки. По прогнозам главы администрации Ялты, ожидается хороший курортный сезон. Это подтверждают высокий спрос на отдых здесь на новогодние и мартовские праздники. Сейчас отели курорта уже готовятся к майским каникулам.
https://crimea.ria.ru/20240404/v-krymu-okhotnika-budut-sudit-za-ubiystvo-turista-na-ay-petri-v-1999-godu-1136287292.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, балаклава, херсонес, владимир путин (политик), сергей лавров, крым, крымские татары
Главные новости Крыма: 4 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 4 апреля

22:43 04.04.2024 (обновлено: 22:47 04.04.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический"
Строительство историко-археологического парка Херсонес Таврический
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин планирует посетить сакральное место в Крыму. Сергей Лавров раскрыл правду о крымских татарах. В Балаклаве восстанавливают историческую водолечебницу. В Ялте планируют до конца года завершить ремонт дороги на Ай-Петри и готовятся к новому курортному сезону.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин о сакральном месте в Крыму

Древний Херсонес Таврический в Севастополе президент России Владимир Путин назвал сакральным и очень важным местом для России. Лидер страны заявил, что планирует не раз его посетить. По словам президента, это один из важнейших истоков нашей духовности. Он напомнил, что князь Владимир духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории, и это легло в основу строительства единого централизованного российского государства.
Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
16:12
В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году

Неприятная для Украины правда о крымских татарах от Лаврова

За все годы нахождения полуострова в составе Украины Киев не признавал крымско-татарский язык и не строил в регионе мечети. А в Международном суде ООН во время слушаний по иску Украины против России преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что в Киеве признали крымско-татарский язык лишь после того, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, и после того, как уже Россия объявила государственными языками Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский.
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
21:47
В Севастополе до утра отключают воду из-за аварии на водопроводе

Восстановление водолечебницы Гинали в Балаклаве

На набережной Назукина в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К.С. Гинали", построенной в 1906 году. Физический износ объекта 70 процентов. Его приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Сейчас в работе задействованы 15 реставраторов, которые все делают пока вручную, малую механизацию подключат позже.
В Белогорском районе легковушка съехал с дороги и врезался в дерево
11:05Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму машина въехала в дерево – пострадали два человека

Ремонт дороги на Ай-Петри

Ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. По слова главы администрации Ялты Янины Павленко, ремонт уже стартовал. Объем работ достаточно большой, серьезный. Дорога очень много времени не ремонтировалась, и протяженность ее достаточно большая. Ремонт охватит абсолютно всю дорогу. По его окончанию добираться на Ай-Петри будет очень комфортно.
За ДТП с пострадавшим ребенком под суд пойдет водитель Ford Transit
18:43
Ребенок сильно пострадал в ДТП под Симферополем

Точки притяжения туристов в Ялте

В Ялте идет активная подготовка к курортному сезону. Новыми точками притяжения туристов, по словам мэра города Янины Павленко, станут Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки. По прогнозам главы администрации Ялты, ожидается хороший курортный сезон. Это подтверждают высокий спрос на отдых здесь на новогодние и мартовские праздники. Сейчас отели курорта уже готовятся к майским каникулам.
Андрей Копытич, Артем , Елена и Юлия (швея). Имеют производство мебели и делают иконы для блиндажных храмов и шьют плащи для СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Главное за деньНовости КрымаБалаклаваХерсонесВладимир Путин (политик)Сергей ЛавровКрымКрымские татары
 
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