https://crimea.ria.ru/20240404/glavnye-novosti-kryma-4-aprelya-1136294540.html

Главные новости Крыма: 4 апреля

Главные новости Крыма: 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Главные новости Крыма: 4 апреля

Президент России Владимир Путин планирует посетить сакральное место в Крыму. Сергей Лавров раскрыл правду о крымских татарах. В Балаклаве восстанавливают... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T22:43

2024-04-04T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин планирует посетить сакральное место в Крыму. Сергей Лавров раскрыл правду о крымских татарах. В Балаклаве восстанавливают историческую водолечебницу. В Ялте планируют до конца года завершить ремонт дороги на Ай-Петри и готовятся к новому курортному сезону.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин о сакральном месте в КрымуДревний Херсонес Таврический в Севастополе президент России Владимир Путин назвал сакральным и очень важным местом для России. Лидер страны заявил, что планирует не раз его посетить. По словам президента, это один из важнейших истоков нашей духовности. Он напомнил, что князь Владимир духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории, и это легло в основу строительства единого централизованного российского государства.Неприятная для Украины правда о крымских татарах от ЛавроваЗа все годы нахождения полуострова в составе Украины Киев не признавал крымско-татарский язык и не строил в регионе мечети. А в Международном суде ООН во время слушаний по иску Украины против России преподносит себя борцом с дискриминацией украинцев и крымских татар в Крыму. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что в Киеве признали крымско-татарский язык лишь после того, как Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года, и после того, как уже Россия объявила государственными языками Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский.Восстановление водолечебницы Гинали в БалаклавеНа набережной Назукина в Балаклаве начались работы по восстановлению "Водолечебницы К.С. Гинали", построенной в 1906 году. Физический износ объекта 70 процентов. Его приводят в порядок в рамках строительства яхтенной марины. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Сейчас в работе задействованы 15 реставраторов, которые все делают пока вручную, малую механизацию подключат позже.Ремонт дороги на Ай-ПетриРемонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. По слова главы администрации Ялты Янины Павленко, ремонт уже стартовал. Объем работ достаточно большой, серьезный. Дорога очень много времени не ремонтировалась, и протяженность ее достаточно большая. Ремонт охватит абсолютно всю дорогу. По его окончанию добираться на Ай-Петри будет очень комфортно.Точки притяжения туристов в ЯлтеВ Ялте идет активная подготовка к курортному сезону. Новыми точками притяжения туристов, по словам мэра города Янины Павленко, станут Канатная дорога на Ай-Петри и отремонтированный исторический центр Алупки. По прогнозам главы администрации Ялты, ожидается хороший курортный сезон. Это подтверждают высокий спрос на отдых здесь на новогодние и мартовские праздники. Сейчас отели курорта уже готовятся к майским каникулам.

https://crimea.ria.ru/20240404/v-krymu-okhotnika-budut-sudit-za-ubiystvo-turista-na-ay-petri-v-1999-godu-1136287292.html

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https://crimea.ria.ru/20240404/v-krymu-mashina-vekhala-v-derevo--postradali-dva-cheloveka-1136275728.html

https://crimea.ria.ru/20240404/rebenok-silno-postradal-v-dtp-pod-simferopolem-1136292062.html

https://crimea.ria.ru/20240404/zaschita-telesnaya-i-dukhovnaya-iz-kryma-v-okopy-edut-plaschi-i-ikony-1136277537.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, балаклава, херсонес, владимир путин (политик), сергей лавров, крым, крымские татары