https://crimea.ria.ru/20240404/devochka-sluchayno-vystrelila-sebe-v-golovu-iz-vintovki-ottsa-v-dagestane-1136293807.html

Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане

Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане

Девочка-подросток в Дагестане случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы, сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T21:25

2024-04-04T21:25

2024-04-04T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Девочка-подросток в Дагестане случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.Житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин, сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ.В начале марта был задержан 26-летний симферополец по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны, а после сбросил тело в водоем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давностиДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, новости, происшествия, прокуратура республики дагестан, оружие