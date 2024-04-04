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Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане
Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане
Девочка-подросток в Дагестане случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы, сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T21:25
2024-04-04T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Девочка-подросток в Дагестане случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.Житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин, сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ.В начале марта был задержан 26-летний симферополец по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны, а после сбросил тело в водоем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе раскрыто жестокое убийство 32-летней давностиДевять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки18 ударов ножом: севастополец осужден за жестокое убийство знакомого
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дагестан, новости, происшествия, прокуратура республики дагестан, оружие
Девочка случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца в Дагестане

Девочка случайно выстрелила себе в голову из пневматической винтовки отца в Дагестане

21:25 04.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Девочка-подросток в Дагестане случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки своего отца и получила касательное ранение головы, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой республики организована проверка в связи с касательным ранением головы несовершеннолетней 2009 года рождения в Кизлярском районе из-за неосторожного обращения с пневматической винтовкой, принадлежащей ее отцу. В лечебном учреждении оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
Житель Новошахтинска Ростовской области приговорен к пожизненному заключению за убийство двухлетнего мальчика, мужчины и двух женщин, сообщали ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ.
В начале марта был задержан 26-летний симферополец по обвинению в убийстве отчима в ходе бытового конфликта. Задержанный нанес своему 67-летнему родственнику множественные колото-резаные раны, а после сбросил тело в водоем.
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