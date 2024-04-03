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В России за год отремонтировали и построили 31 тысячу километров дорог
В России за год отремонтировали и построили 31 тысячу километров дорог - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В России за год отремонтировали и построили 31 тысячу километров дорог
Более 31 тысячи километров дорог построили и отремонтировали в России в прошлом году, сообщил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T13:32
2024-04-03T13:32
2024-04-03T13:53
михаил мишустин
правительство россии
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россия
ремонт дорог
государственная дума рф
благоустройство
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Более 31 тысячи километров дорог построили и отремонтировали в России в прошлом году, сообщил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.В частности, в прошлом году открыто движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани, уточнил Мишустин.По его словам, цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, "уже во многом достигнуты, а по ряду показателей – перевыполнены".Глава кабмина добавил, что в ближайшие шесть лет планируется обновить не менее 75 аэропортов. На эти цели направят порядка 250 миллиардов рублей.Мишустин отметил, что только в прошлого году отремонтированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в этом году республика получит на ремонт дорог более 6 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году планируется отремонтировать 25 дорог регионального и межмуниципального значения, а также 25 мостов. Реконструкции ожидает один путепровод.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделаноНачался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движениеПутин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"
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михаил мишустин, правительство россии, новости, россия, ремонт дорог, государственная дума рф, благоустройство, авиация
В России за год отремонтировали и построили 31 тысячу километров дорог
Более 31 тысячи километров дорог отремонтировали и построили в РФ в 2023 году – Мишустин
13:32 03.04.2024 (обновлено: 13:53 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Более 31 тысячи километров дорог построили и отремонтировали в России в прошлом году, сообщил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.
"На конец прошлого года соответствовали всем нормативам, стали удобнее и безопаснее около 53% региональных дорог и свыше двух третей – опорных. По всей стране создано и отремонтировано более 31 тысячи километров шоссе", – сказал премьер-министр.
В частности, в прошлом году открыто движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани, уточнил Мишустин.
По его словам, цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, "уже во многом достигнуты, а по ряду показателей – перевыполнены".
Глава кабмина добавил, что в ближайшие шесть лет планируется обновить не менее 75 аэропортов. На эти цели направят порядка 250 миллиардов рублей.
Мишустин отметил, что только в прошлого году отремонтированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске.
"России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой. Поэтому не только занимались возрождением отечественного авиастроения, но и активно вели модернизацию аэродромов в регионах. Люди уже пользуются преимуществами более коротких и удобных маршрутов. Впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве", – добавил председатель правительства.
В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году планируется отремонтировать 25 дорог регионального и межмуниципального значения, а также 25 мостов
. Реконструкции ожидает один путепровод.
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