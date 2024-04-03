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В России за год отремонтировали и построили 31 тысячу километров дорог

В России за год отремонтировали и построили 31 тысячу километров дорог - РИА Новости Крым, 03.04.2024

В России за год отремонтировали и построили 31 тысячу километров дорог

Более 31 тысячи километров дорог построили и отремонтировали в России в прошлом году, сообщил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T13:32

2024-04-03T13:32

2024-04-03T13:53

михаил мишустин

правительство россии

новости

россия

ремонт дорог

государственная дума рф

благоустройство

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Более 31 тысячи километров дорог построили и отремонтировали в России в прошлом году, сообщил глава правительства страны Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.В частности, в прошлом году открыто движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани, уточнил Мишустин.По его словам, цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, "уже во многом достигнуты, а по ряду показателей – перевыполнены".Глава кабмина добавил, что в ближайшие шесть лет планируется обновить не менее 75 аэропортов. На эти цели направят порядка 250 миллиардов рублей.Мишустин отметил, что только в прошлого году отремонтированы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске, Магнитогорске.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в этом году республика получит на ремонт дорог более 6 миллиардов рублей. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году планируется отремонтировать 25 дорог регионального и межмуниципального значения, а также 25 мостов. Реконструкции ожидает один путепровод.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт участка дороги Белогорск – Межгорье в Крыму: что уже сделаноНачался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движениеПутин поручил организовать больше съездов с трассы "Таврида"

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михаил мишустин, правительство россии, новости, россия, ремонт дорог, государственная дума рф, благоустройство, авиация