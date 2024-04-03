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В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип
В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип
В Опукском и Казантипском природных заповедниках официально с 3 апреля открываются пешеходные маршруты. По двум из них можно проходить без сопровождения... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T06:01
2024-04-03T06:01
мыс казантип
опук
заповедники крыма
крым
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природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Опукском и Казантипском природных заповедниках официально с 3 апреля открываются пешеходные маршруты. По двум из них можно проходить без сопровождения экскурсоводов, сообщают в ФГБУ "Заповедный Крым".А там крокодилы и тюльпаныВ государственном природном заповеднике "Казантипский" открывается эколого-просветительский маршрут "Берег каменных крокодилов". Его можно пройти как самостоятельно, так и в сопровождении профессионального экскурсовода – сотрудника "Заповедного Крыма".Без проводников это можно сделать с 8:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, в понедельник – выходной день. Экскурсионные группы в сопровождении специалиста отправляются каждую субботу и воскресенье в 11:00.В ГПЗ "Опукский" открывается два эколого-просветительских маршрута. По "Приозерному" можно проходить без сопровождения сотрудников ежедневно с 8: до 20:00.По маршруту "Урочище Опук", где можно любоваться цветением диких тюльпанов, разрешается ходить только в сопровождении сотрудника заповедника со среды по воскресенье в 10:00 и в 14:00.В "Заповедном Крыму" напоминают также о необходимости оформить разрешение на посещение объектов на сайте организации.Ранее заповедные территории были закрыты на так называемый "сезон тишины", для восстановления природы. Их планировали открыть в начале апреля после уборки территорий и подготовки к пожароопасному сезону.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводникахУникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегуРозовые фламинго прилетели в Крым
https://crimea.ria.ru/20240328/nachinaetsya-pozharoopasnyy-sezon-chto-mozhno-i-chego-nelzya-delat-s-1-aprelya-1136108753.html
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РИА Новости Крым
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мыс казантип, опук, заповедники крыма, крым, новости крыма, природа, фгбу "заповедный крым"
В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип

Для туристов откроют маршруты в Опукском и Казантипском заповедниках Крыма

06:01 03.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Опукском природном заповеднике
В Опукском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Опукском и Казантипском природных заповедниках официально с 3 апреля открываются пешеходные маршруты. По двум из них можно проходить без сопровождения экскурсоводов, сообщают в ФГБУ "Заповедный Крым".

А там крокодилы и тюльпаны

В государственном природном заповеднике "Казантипский" открывается эколого-просветительский маршрут "Берег каменных крокодилов". Его можно пройти как самостоятельно, так и в сопровождении профессионального экскурсовода – сотрудника "Заповедного Крыма".
Без проводников это можно сделать с 8:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, в понедельник – выходной день. Экскурсионные группы в сопровождении специалиста отправляются каждую субботу и воскресенье в 11:00.
В ГПЗ "Опукский" открывается два эколого-просветительских маршрута. По "Приозерному" можно проходить без сопровождения сотрудников ежедневно с 8: до 20:00.
© РИА Новости КрымВ заповеднике Опук
В заповеднике Опук
1 из 5
В заповеднике Опук
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В этом году весна пришла очень рано

В заповеднике Опук
2 из 5

В этом году весна пришла очень рано

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В заповеднике цветут дикие ирисы

В заповеднике Опук
3 из 5

В заповеднике цветут дикие ирисы

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А также тюльпаны

В заповеднике Опук
4 из 5

А также тюльпаны

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Земля буквально покрыта ковром из цветов

В заповеднике Опук
5 из 5

Земля буквально покрыта ковром из цветов

© РИА Новости Крым
1 из 5
В заповеднике Опук
© РИА Новости Крым
2 из 5

В этом году весна пришла очень рано

© РИА Новости Крым
3 из 5

В заповеднике цветут дикие ирисы

© РИА Новости Крым
4 из 5

А также тюльпаны

© РИА Новости Крым
5 из 5

Земля буквально покрыта ковром из цветов

© РИА Новости Крым
По маршруту "Урочище Опук", где можно любоваться цветением диких тюльпанов, разрешается ходить только в сопровождении сотрудника заповедника со среды по воскресенье в 10:00 и в 14:00.
В "Заповедном Крыму" напоминают также о необходимости оформить разрешение на посещение объектов на сайте организации.
Ранее заповедные территории были закрыты на так называемый "сезон тишины", для восстановления природы. Их планировали открыть в начале апреля после уборки территорий и подготовки к пожароопасному сезону.
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