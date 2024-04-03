В Крыму для туристов открывают заповедники Опук и Казантип

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Опукском и Казантипском природных заповедниках официально с 3 апреля открываются пешеходные маршруты. По двум из них можно проходить без сопровождения экскурсоводов, сообщают в ФГБУ "Заповедный Крым".А там крокодилы и тюльпаныВ государственном природном заповеднике "Казантипский" открывается эколого-просветительский маршрут "Берег каменных крокодилов". Его можно пройти как самостоятельно, так и в сопровождении профессионального экскурсовода – сотрудника "Заповедного Крыма".Без проводников это можно сделать с 8:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, в понедельник – выходной день. Экскурсионные группы в сопровождении специалиста отправляются каждую субботу и воскресенье в 11:00.В ГПЗ "Опукский" открывается два эколого-просветительских маршрута. По "Приозерному" можно проходить без сопровождения сотрудников ежедневно с 8: до 20:00.По маршруту "Урочище Опук", где можно любоваться цветением диких тюльпанов, разрешается ходить только в сопровождении сотрудника заповедника со среды по воскресенье в 10:00 и в 14:00.В "Заповедном Крыму" напоминают также о необходимости оформить разрешение на посещение объектов на сайте организации.Ранее заповедные территории были закрыты на так называемый "сезон тишины", для восстановления природы. Их планировали открыть в начале апреля после уборки территорий и подготовки к пожароопасному сезону.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый закон об инструкторах-проводникахУникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегуРозовые фламинго прилетели в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В Опукском и Казантипском природных заповедниках официально с 3 апреля открываются пешеходные маршруты. По двум из них можно проходить без сопровождения экскурсоводов, сообщают в ФГБУ "Заповедный Крым".
А там крокодилы и тюльпаны
В государственном природном заповеднике "Казантипский" открывается эколого-просветительский маршрут "Берег каменных крокодилов". Его можно пройти как самостоятельно, так и в сопровождении профессионального экскурсовода – сотрудника "Заповедного Крыма".
Без проводников это можно сделать с 8:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, в понедельник – выходной день. Экскурсионные группы в сопровождении специалиста отправляются каждую субботу и воскресенье в 11:00.
В ГПЗ "Опукский" открывается два эколого-просветительских маршрута. По "Приозерному" можно проходить без сопровождения сотрудников ежедневно с 8: до 20:00.
По маршруту "Урочище Опук", где можно любоваться цветением диких тюльпанов, разрешается ходить только в сопровождении сотрудника заповедника со среды по воскресенье в 10:00 и в 14:00.
В "Заповедном Крыму" напоминают также о необходимости оформить разрешение на посещение объектов на сайте организации.
Ранее заповедные территории были закрыты на так называемый "сезон тишины", для восстановления природы. Их планировали открыть в начале апреля после уборки территорий и подготовки к пожароопасному сезону.
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