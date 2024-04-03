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Участок железной дороги возле Сочи полностью очистили после схода грунта - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Участок железной дороги возле Сочи полностью очистили после схода грунта
Участок железной дороги возле Сочи полностью очистили после схода грунта - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Участок железной дороги возле Сочи полностью очистили после схода грунта
На участке железной дороги возле Сочи полностью восстановлено движение после схода грунта. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T13:10
2024-04-03T13:10
железная дорога
новости
сочи
происшествия
дагомыс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На участке железной дороги возле Сочи полностью восстановлено движение после схода грунта. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД)."Сегодня в 11:00 на участке Дагомыс – Сочи восстановлено движение по обоим путям", – сказано в сообщении.В ночь на среду на 1955 км данного участка на опорную стену и железнодорожные пути вынесло грунтовые массы и элементы бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и контактной сети. На время восстановительных работ движение поездов на участке было организовано по одному пути в обе стороны с последующим их вводом в график.На СКЖД для ликвидации последствий нештатной ситуации был создан оперативный штаб. К работам привлекли 75 специалистов, экскаваторы и другую технику. В результате в сжатые сроки удалось восстановить контактную сеть и расчистить железнодорожное полотно. В настоящее время на месте продолжается расчистка территории, прилегающей к объектам железнодорожной инфраструктуры, рассказали в ведомстве.В феврале оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, было приостановлено движение поездов на участке Туапсе – Адлер. В январе оползень перекрыл въезд на курорт в горах Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьОпасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверкуЗакрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стена
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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железная дорога, новости, сочи, происшествия, дагомыс
Участок железной дороги возле Сочи полностью очистили после схода грунта

Восстановлено движение на участке железной дороги возле Сочи после схода грунта

13:10 03.04.2024
 
© СКЖДВосстановлено движение на участке железной дороги возле Сочи после схода грунта
Восстановлено движение на участке железной дороги возле Сочи после схода грунта
© СКЖД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. На участке железной дороги возле Сочи полностью восстановлено движение после схода грунта. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
"Сегодня в 11:00 на участке Дагомыс – Сочи восстановлено движение по обоим путям", – сказано в сообщении.
В ночь на среду на 1955 км данного участка на опорную стену и железнодорожные пути вынесло грунтовые массы и элементы бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и контактной сети. На время восстановительных работ движение поездов на участке было организовано по одному пути в обе стороны с последующим их вводом в график.
На СКЖД для ликвидации последствий нештатной ситуации был создан оперативный штаб. К работам привлекли 75 специалистов, экскаваторы и другую технику. В результате в сжатые сроки удалось восстановить контактную сеть и расчистить железнодорожное полотно. В настоящее время на месте продолжается расчистка территории, прилегающей к объектам железнодорожной инфраструктуры, рассказали в ведомстве.
В феврале оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, было приостановлено движение поездов на участке Туапсе – Адлер. В январе оползень перекрыл въезд на курорт в горах Сочи.
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Железная дорогаНовостиСочиПроисшествияДагомыс
 
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