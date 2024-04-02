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Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России

Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России

В последние два года в США наблюдается большой всплеск внимания к России, при этом очень многие американцы положительно оценивают действия РФ, в частности, в... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T21:43

2024-04-02T21:43

2024-04-02T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В последние два года в США наблюдается большой всплеск внимания к России, при этом очень многие американцы положительно оценивают действия РФ, в частности, в нынешнем конфликте с Западом на Украине. Об этом на встрече с журналистами в Севастополе заявил российский общественно-политический деятель Виктор Бут, прибывший в город с рабочим визитом."Очень большой всплеск внимания к России. Особенно в последние два года. И это связано не с каким-то простым интересом, а с тем, что делает Россия и что она отстаивает сейчас. А мы на линии СВО сражаемся за будущее всего человечества. Потому что та повестка, которую нам пытается навязать коллективный Запад, – это сатанинская античеловеческая политика, направленная на уничтожение людей", – сказал Бут.По его словам, простые люди в разных концах планеты, в том числе в самих США, хорошо понимают, на чьей стороне правда, несмотря на то, что американские власти всячески пытаются убедить их в обратном.Ранее Виктор Бут дал оценку событиям 2014 года и высказал свое отношение к Севастополю. А также прокомментировал "озабоченность Пентагона" относительно своего освобождения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила более 400 квадратных километров новых территорий Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны – Путин Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского

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виктор бут, мнения, новости, севастополь, россия, сша, общество