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Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России
Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России
В последние два года в США наблюдается большой всплеск внимания к России, при этом очень многие американцы положительно оценивают действия РФ, в частности, в... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В последние два года в США наблюдается большой всплеск внимания к России, при этом очень многие американцы положительно оценивают действия РФ, в частности, в нынешнем конфликте с Западом на Украине. Об этом на встрече с журналистами в Севастополе заявил российский общественно-политический деятель Виктор Бут, прибывший в город с рабочим визитом."Очень большой всплеск внимания к России. Особенно в последние два года. И это связано не с каким-то простым интересом, а с тем, что делает Россия и что она отстаивает сейчас. А мы на линии СВО сражаемся за будущее всего человечества. Потому что та повестка, которую нам пытается навязать коллективный Запад, – это сатанинская античеловеческая политика, направленная на уничтожение людей", – сказал Бут.По его словам, простые люди в разных концах планеты, в том числе в самих США, хорошо понимают, на чьей стороне правда, несмотря на то, что американские власти всячески пытаются убедить их в обратном.Ранее Виктор Бут дал оценку событиям 2014 года и высказал свое отношение к Севастополю. А также прокомментировал "озабоченность Пентагона" относительно своего освобождения.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила более 400 квадратных километров новых территорий Все народы России в бою проявляют себя с наилучшей стороны – Путин Политолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и Зеленского
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виктор бут, мнения, новости, севастополь, россия, сша, общество
Виктор Бут рассказал об отношении американцев к России

В США наблюдается всплеск внимания к России в последние два года – Виктор Бут

21:43 02.04.2024
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкФлажки США
Флажки США - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В последние два года в США наблюдается большой всплеск внимания к России, при этом очень многие американцы положительно оценивают действия РФ, в частности, в нынешнем конфликте с Западом на Украине. Об этом на встрече с журналистами в Севастополе заявил российский общественно-политический деятель Виктор Бут, прибывший в город с рабочим визитом.
"Очень большой всплеск внимания к России. Особенно в последние два года. И это связано не с каким-то простым интересом, а с тем, что делает Россия и что она отстаивает сейчас. А мы на линии СВО сражаемся за будущее всего человечества. Потому что та повестка, которую нам пытается навязать коллективный Запад, – это сатанинская античеловеческая политика, направленная на уничтожение людей", – сказал Бут.
По его словам, простые люди в разных концах планеты, в том числе в самих США, хорошо понимают, на чьей стороне правда, несмотря на то, что американские власти всячески пытаются убедить их в обратном.

"Очень много граждан США, которые положительно смотрят на Россию. Несмотря на всю пропаганду за последние 20-30 лет и промывание мозгов, они могут отличать, что Россия сражается на стороне света, а не на стороне тьмы", – заключил Бут.

Ранее Виктор Бут дал оценку событиям 2014 года и высказал свое отношение к Севастополю. А также прокомментировал "озабоченность Пентагона" относительно своего освобождения.
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Виктор БутМненияНовостиСевастопольРоссияСШАОбщество
 
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