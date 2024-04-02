https://crimea.ria.ru/20240402/chto-nuzhno-rossiyskim-boytsam-v-zone-svo-vesnoy-1136222642.html

Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной

Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной

С приходом тепла российским бойцам, защищающих интересы страны в зоне спецоперации, необходим определенный список вещей и техники. В чем сейчас нуждаются... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T14:12

2024-04-02T14:12

2024-04-02T14:12

крым

волонтеры

волонтеры крыма

алла вертинская

наталья кудрявцева

общество

новости сво

помощь бойцам сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125676482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebe39b508599a628c996f4782a43ca57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. С приходом тепла российским бойцам, защищающих интересы страны в зоне спецоперации, необходим определенный список вещей и техники. В чем сейчас нуждаются военные, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и создатель волонтерского движения "Ковчег Ноемы" Наталья Кудрявцева."На первом месте - система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны", - говорит Алла Вертинская.Также бойцам нужны маскировочные сети, ведь сейчас меняется растительность, а, соответственно, и цветовая гамма. отмечает она. К тому же маскировочные сети – это расходный материал, поэтому потребность в них всегда высокая.В госпитали волонтеры возят уже не теплые пижамы, которые шьют в том числе сами, а футболки и другие вещи по сезону.Наталья Кудрявцева в свою очередь добавляет, что бойцам сейчас нужны маскхалаты, поскольку военные переходят с зимней формы на летнюю, и летние спальники.Актуальны и медицинские изделия, которые являются расходным материалом."Крым настолько сплотился и объединился, что от мала до велика помогают нашему фронту в совершенно разных направлениях. В регионе уже 14 народных полков, которые в разных сферах помогают фронту", - говорит Алла Вертинская.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту"Защитница защитников": как художница из Симферополя поехала на фронт Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, волонтеры, волонтеры крыма, алла вертинская, наталья кудрявцева, общество, новости сво, помощь бойцам сво, новости