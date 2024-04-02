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Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной
Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной
С приходом тепла российским бойцам, защищающих интересы страны в зоне спецоперации, необходим определенный список вещей и техники. В чем сейчас нуждаются... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T14:12
2024-04-02T14:12
2024-04-02T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. С приходом тепла российским бойцам, защищающих интересы страны в зоне спецоперации, необходим определенный список вещей и техники. В чем сейчас нуждаются военные, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и создатель волонтерского движения "Ковчег Ноемы" Наталья Кудрявцева."На первом месте - система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны", - говорит Алла Вертинская.Также бойцам нужны маскировочные сети, ведь сейчас меняется растительность, а, соответственно, и цветовая гамма. отмечает она. К тому же маскировочные сети – это расходный материал, поэтому потребность в них всегда высокая.В госпитали волонтеры возят уже не теплые пижамы, которые шьют в том числе сами, а футболки и другие вещи по сезону.Наталья Кудрявцева в свою очередь добавляет, что бойцам сейчас нужны маскхалаты, поскольку военные переходят с зимней формы на летнюю, и летние спальники.Актуальны и медицинские изделия, которые являются расходным материалом."Крым настолько сплотился и объединился, что от мала до велика помогают нашему фронту в совершенно разных направлениях. В регионе уже 14 народных полков, которые в разных сферах помогают фронту", - говорит Алла Вертинская.Читайте также на РИА Новости Крым:Швейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту"Защитница защитников": как художница из Симферополя поехала на фронт Семья волонтеров из Керчи получила награду к 10-летию воссоединения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, волонтеры, волонтеры крыма, алла вертинская, наталья кудрявцева, общество, новости сво, помощь бойцам сво, новости
Что нужно российским бойцам в зоне СВО весной
Бойцы ВС России в зоне спецоперации в первую очередь нуждаются в дронах и РЭБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. С приходом тепла российским бойцам, защищающих интересы страны в зоне спецоперации, необходим определенный список вещей и техники. В чем сейчас нуждаются военные, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская и создатель волонтерского движения "Ковчег Ноемы" Наталья Кудрявцева.
"На первом месте - система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны", - говорит Алла Вертинская.
Также бойцам нужны маскировочные сети, ведь сейчас меняется растительность, а, соответственно, и цветовая гамма. отмечает она. К тому же маскировочные сети – это расходный материал, поэтому потребность в них всегда высокая.
В госпитали волонтеры возят уже не теплые пижамы, которые шьют в том числе сами, а футболки и другие вещи по сезону.
Наталья Кудрявцева в свою очередь добавляет, что бойцам сейчас нужны маскхалаты, поскольку военные переходят с зимней формы на летнюю, и летние спальники.
"Когда они продвигаются вперед, то это уже новые позиции. Небольшая победа сопровождается новой стройкой, новыми окопами. Поэтому нужны и стройматериалы", - добавляет Наталья Кудрявцева.
Актуальны и медицинские изделия, которые являются расходным материалом.
"Крым настолько сплотился и объединился, что от мала до велика помогают нашему фронту в совершенно разных направлениях. В регионе уже 14 народных полков, которые в разных сферах помогают фронту", - говорит Алла Вертинская.
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