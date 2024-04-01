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В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа
В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T10:21
2024-04-01T10:21
2024-04-01T10:21
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 9 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ выполнено 8 043 рейса. Перевезено 470 753 пассажира и 276 191 грузовик.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути также переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, морской транспорт, новости крыма, порт кавказ, порт крым, крым, логистика
В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа
Керченская паромная переправа в понедельник работает по погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 1 апреля температура воздуха +13… +15 градусов. Ветер умеренный, южный, скорость 4-6 м/с. Порывы ветра - 9 м/с. Облачность: 100%. Высота волн в море - до 1 м. Видимость: 100%", - говорится в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили 9 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ выполнено 8 043 рейса. Перевезено 470 753 пассажира и 276 191 грузовик.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути также переправляют пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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