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В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа

В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Керченском проливе метровые волны: как работает переправа

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T10:21

2024-04-01T10:21

2024-04-01T10:21

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

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порт крым

крым

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 9 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ выполнено 8 043 рейса. Перевезено 470 753 пассажира и 276 191 грузовик.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути также переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

керченский пролив

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, морской транспорт, новости крыма, порт кавказ, порт крым, крым, логистика