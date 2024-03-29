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Вспышка наивысшего балла на Солнце – сколько продлится уровень активности
Вспышка наивысшего балла на Солнце – сколько продлится уровень активности - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Вспышка наивысшего балла на Солнце – сколько продлится уровень активности
Вспышка наивысшего балла X1,1 произошла на Солнце в ночь на 29 марта. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T21:16
2024-03-29T21:16
2024-03-29T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Вспышка наивысшего балла X1,1 произошла на Солнце в ночь на 29 марта. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.При этом, по их данным, взрывные воздействия от ночной вспышки X1.1 не затронут Землю из-за отдаленности события от линии Солнце – Земля. В этой связи радиационная и ударная нагрузки исключены. Хотя высокий уровень вспышечной активности может продержаться еще около двух суток, Земля останется в безопасной зоне. К понедельнику вспышки и вовсе переместятся на обратную сторону Солнца.Геомагнитные возмущения на 3, 4 и 5 апреля, а также магнитную бурю уровня G1 прогнозировали ранее ученые. Космический шторм также ожидается 22 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль "Союз МС-25" вышел на орбитуПляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКСНа орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
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солнце, космос, природа, ран, земля, новости, стихия
Вспышка наивысшего балла на Солнце – сколько продлится уровень активности
Вспышка наивысшего балла X1,1 произошла на Солнце