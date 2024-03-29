https://crimea.ria.ru/20240329/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-evgeniem-karpenko-i-vladimirom-zabaru-1136145078.html

В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару

В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару - РИА Новости Крым, 29.03.2024

В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару

В Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T20:02

2024-03-29T20:02

2024-03-29T20:02

севастополь

михаил развожаев

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Евгений Карпенко родился в Днепропетровской области, а вырос в Мариуполе. В 2014 года его семья переехала в Севастополь. Евгений работал водителем автобуса. Он не смог оставаться равнодушным и уехал на Донбасс защищать Русский мир.Владимир Забара родился в Краснодаре. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Севастополь, где и прошло все его детство. Он закончил школу №29, затем учился в ПТУ №3. Работал сварщиком на предприятиях и стройках города. По слова Развожаева, судьба Владимира сложилась нелегко – он был осужден за нетяжкое преступление.Днем раньше в Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Усольцевым. Он геройски погиб в результате вражеской ракетной атаки в районе Еленовки Донецкой народной республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом ЗверевымВ Севастополе простились с героем СВО Дмитрием ДобрицкимМемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты