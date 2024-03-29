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В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару
В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару - РИА Новости Крым, 29.03.2024
В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару
В Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T20:02
2024-03-29T20:02
2024-03-29T20:02
севастополь
михаил развожаев
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Евгений Карпенко родился в Днепропетровской области, а вырос в Мариуполе. В 2014 года его семья переехала в Севастополь. Евгений работал водителем автобуса. Он не смог оставаться равнодушным и уехал на Донбасс защищать Русский мир.Владимир Забара родился в Краснодаре. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Севастополь, где и прошло все его детство. Он закончил школу №29, затем учился в ПТУ №3. Работал сварщиком на предприятиях и стройках города. По слова Развожаева, судьба Владимира сложилась нелегко – он был осужден за нетяжкое преступление.Днем раньше в Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Усольцевым. Он геройски погиб в результате вражеской ракетной атаки в районе Еленовки Донецкой народной республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем СВО Вячеславом ЗверевымВ Севастополе простились с героем СВО Дмитрием ДобрицкимМемориальный знак в честь героя СВО открыли в Феодосии
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты
В Севастополе простились с героями Евгением Карпенко и Владимиром Забару
Героев СВО Евгения Карпенко и Владимира Забару проводили в последний путь в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе прошло прощание с двумя героями спецоперации. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух наших воинов: рядового Евгения Карпенко и стрелка-санитара штурмового отряда “Шторм-V” Владимира Забару", – написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, Евгений Карпенко родился в Днепропетровской области, а вырос в Мариуполе. В 2014 года его семья переехала в Севастополь. Евгений работал водителем автобуса. Он не смог оставаться равнодушным и уехал на Донбасс защищать Русский мир.
"С 2015 года Евгений Карпенко воевал в составе народной милиции ДНР, а с марта 2022 года участвовал в СВО в составе добровольческого формирования. Он геройски погиб в бою в ДНР", – сообщил Михаил Развожаев.
Владимир Забара родился в Краснодаре. Когда он был еще ребенком, семья переехала в Севастополь, где и прошло все его детство. Он закончил школу №29, затем учился в ПТУ №3. Работал сварщиком на предприятиях и стройках города. По слова Развожаева, судьба Владимира сложилась нелегко – он был осужден за нетяжкое преступление.
"В 2023 году решил искупить свою вину и заключил контракт с ВС РФ, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Владимир Забара погиб в бою в районе Крынок Херсонской области", – написал губернатор.
Днем раньше в Севастополе простились
с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Усольцевым. Он геройски погиб в результате вражеской ракетной атаки в районе Еленовки Донецкой народной республики.
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