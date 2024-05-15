https://crimea.ria.ru/20240515/vsu-pri-otstuplenii-brosili-skhrony-s-trotilom-i-sotnyami-granat-1137286117.html

ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат

ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат - РИА Новости Крым, 15.05.2024

ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат

Заминированные схроны со взрывчаткой, патронами и гранатами оставили в Авдеевке ВСУ при отступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T08:53

2024-05-15T08:53

2024-05-15T08:53

авдеевка

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

оружие

происшествия

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Заминированные схроны со взрывчаткой, патронами и гранатами оставили в Авдеевке ВСУ при отступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой Народной Республике.Уточняется, что в тайниках обнаружены 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатометный выстрел, а также 22 тысячи патронов к стрелковому оружию.Это уже не первый заминированный схрон с западным вооружением, обнаруженный в Донбассе. Оружие из США и Швеции ранее нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России в пригороде Авдеевки. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне, сообщал 8 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНРЗахоронение мирных жителей со следами пыток нашли в АвдеевкеВ Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авдеевка, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, оружие, происшествия, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)