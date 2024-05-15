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ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат
ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат - РИА Новости Крым, 15.05.2024
ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат
Заминированные схроны со взрывчаткой, патронами и гранатами оставили в Авдеевке ВСУ при отступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T08:53
2024-05-15T08:53
авдеевка
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
оружие
происшествия
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Заминированные схроны со взрывчаткой, патронами и гранатами оставили в Авдеевке ВСУ при отступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой Народной Республике.Уточняется, что в тайниках обнаружены 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатометный выстрел, а также 22 тысячи патронов к стрелковому оружию.Это уже не первый заминированный схрон с западным вооружением, обнаруженный в Донбассе. Оружие из США и Швеции ранее нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России в пригороде Авдеевки. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне, сообщал 8 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:Заминированный схрон с западным оружием обнаружен в ДНРЗахоронение мирных жителей со следами пыток нашли в АвдеевкеВ Авдеевке разработают программу восстановления жилья - Пушилин
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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авдеевка, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, оружие, происшествия, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ при отступлении бросили схроны с тротилом и сотнями гранат

Заминированные схроны со взрывчаткой и гранатами обнаружены в Авдеевке – ФСБ

08:53 15.05.2024
 
© ФСБ России В Авдеевке обнаружены заминированные схроны со взрывчаткой и гранатами
В Авдеевке обнаружены заминированные схроны со взрывчаткой и гранатами
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Заминированные схроны со взрывчаткой, патронами и гранатами оставили в Авдеевке ВСУ при отступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

"УФСБ России по ДНР в ходе оперативно-боевых мероприятий в Авдеевке обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в тайниках обнаружены 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различного типа, 121 гранатометный выстрел, а также 22 тысячи патронов к стрелковому оружию.
Это уже не первый заминированный схрон с западным вооружением, обнаруженный в Донбассе. Оружие из США и Швеции ранее нашли сотрудники военной контрразведки и ФСБ России в пригороде Авдеевки. Боеприпасы были спрятаны в заминированном схроне, сообщал 8 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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АвдеевкаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиОружиеПроисшествияДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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