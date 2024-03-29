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Учения со стрельбой проходят в Севастополе
Учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Учения со стрельбой проходят в Севастополе
В Севастополе военные проводят очередные учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T11:47
2024-03-29T11:47
2024-03-29T11:48
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят очередные учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Развожаев попросил горожан и гостей сохранять спокойствие.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу ежедневно проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стреляют из бомбометовЗвуки выстрелов и взрывы слышны в СевастополеУчения с применением средств поражения авиации пройдут на Кубани
севастополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, новости крыма
Учения со стрельбой проходят в Севастополе
В Севастополе проходят военные учения
11:47 29.03.2024 (обновлено: 11:48 29.03.2024)