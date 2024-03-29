https://crimea.ria.ru/20240329/ucheniya-so-strelboy-prokhodyat-v-sevastopole-1136128013.html

Учения со стрельбой проходят в Севастополе

Учения со стрельбой проходят в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Учения со стрельбой проходят в Севастополе

В Севастополе военные проводят очередные учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T11:47

2024-03-29T11:47

2024-03-29T11:48

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

учения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят очередные учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Развожаев попросил горожан и гостей сохранять спокойствие.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу ежедневно проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стреляют из бомбометовЗвуки выстрелов и взрывы слышны в СевастополеУчения с применением средств поражения авиации пройдут на Кубани

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, новости крыма