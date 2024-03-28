https://crimea.ria.ru/20240328/zvuki-vystrelov-i-vzryvy-slyshny-v-sevastopole-1136095248.html

Звуки выстрелов и взрывы слышны в Севастополе

Звуки выстрелов и взрывы слышны в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Звуки выстрелов и взрывы слышны в Севастополе

Российские военные проводят учения в нескольких районах Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T11:21

2024-03-28T11:21

2024-03-28T11:26

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

новости крыма

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные проводят учения в нескольких районах Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. И добавил, что в городе все спокойно.Утром флот отрабатывал борьбу с диверсантами с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

https://crimea.ria.ru/20240317/chernomorskiy-flot-v-krymu-budet-trenirovatsya-dnem-i-nochyu--shoygu-1135759062.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости крыма, армия и флот