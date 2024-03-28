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В Севастополе стреляют из бомбометов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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В Севастополе стреляют из бомбометов
В Севастополе стреляют из бомбометов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Севастополе стреляют из бомбометов
Утром в Севастополе тренируется флот, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T07:37
2024-03-28T07:42
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Утром в Севастополе тренируется флот, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно с 7.30 до 8.00. "В городе все спокойно", - добавил Развожаев.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
https://crimea.ria.ru/20240327/ucheniya-s-primeneniem-sredstv-porazheniya-aviatsii-proydut-na-kubani-1136066401.html
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе стреляют из бомбометов

В Севастополе флот проводит учения с применением реактивных бомбометов

07:37 28.03.2024 (обновлено: 07:42 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкРеактивный морской бомбомет
Реактивный морской бомбомет - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Утром в Севастополе тренируется флот, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В районе Северного мола тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения. Будет громко", - предупредил он.

Тренировка продлится ориентировочно с 7.30 до 8.00.
"В городе все спокойно", - добавил Развожаев.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияНовости КрымаМихаил Развожаев
 
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