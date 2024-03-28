https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-budet-gromko-1136092182.html
В Севастополе стреляют из бомбометов
В Севастополе стреляют из бомбометов - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Севастополе стреляют из бомбометов
Утром в Севастополе тренируется флот, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T07:37
2024-03-28T07:37
2024-03-28T07:42
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
новости крыма
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_0066d433c7bd2362c35977262503fb7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Утром в Севастополе тренируется флот, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно с 7.30 до 8.00. "В городе все спокойно", - добавил Развожаев.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
https://crimea.ria.ru/20240327/ucheniya-s-primeneniem-sredstv-porazheniya-aviatsii-proydut-na-kubani-1136066401.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136092065_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_197bd59b49da26c8141e8e12bccb1e4a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости крыма, михаил развожаев
В Севастополе стреляют из бомбометов
В Севастополе флот проводит учения с применением реактивных бомбометов
07:37 28.03.2024 (обновлено: 07:42 28.03.2024)