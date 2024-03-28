https://crimea.ria.ru/20240328/v-sevastopole-budet-gromko-1136092182.html

В Севастополе стреляют из бомбометов

В Севастополе стреляют из бомбометов - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Севастополе стреляют из бомбометов

Утром в Севастополе тренируется флот, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T07:37

2024-03-28T07:37

2024-03-28T07:42

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

новости крыма

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Утром в Севастополе тренируется флот, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.Тренировка продлится ориентировочно с 7.30 до 8.00. "В городе все спокойно", - добавил Развожаев.На территории Крыма и Севастополя регулярно проводятся учения, а также проходят работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

https://crimea.ria.ru/20240327/ucheniya-s-primeneniem-sredstv-porazheniya-aviatsii-proydut-na-kubani-1136066401.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, новости крыма, михаил развожаев