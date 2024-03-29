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Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж
Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж
Банк России еще на шесть месяцев – до 30 сентября включительно – продлил ограничение на перевод средств за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T11:40
2024-03-29T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Банк России еще на шесть месяцев – до 30 сентября включительно – продлил ограничение на перевод средств за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Уточняется, что граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.Также сохранятся лимиты на перечисления средств через системы денежных переводов. За месяц можно будет перевести не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции, уточнили в регуляторе.Физические лица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Таким правом обладают представители как дружественных, так и недружественных стран.Кроме того, до 30 сентября продолен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран и для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.Банк России ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж в марте 2022 года. Первоначальный лимит составлял пять тысяч долларов или его эквивалент для физлиц. По мере стабилизации валютного рынка лимит был увеличен до одного миллиона долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"Центробанк сообщил о решении по ключевой ставкеИнфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца
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россия, новости, финансы, центробанк рф, деньги, общество
Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж

Банк России на шесть месяцев продлил ограничение на вывод валюты за рубеж

11:40 29.03.2024 (обновлено: 13:08 29.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКурс рубля
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Банк России еще на шесть месяцев – до 30 сентября включительно – продлил ограничение на перевод средств за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Уточняется, что граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.
Также сохранятся лимиты на перечисления средств через системы денежных переводов. За месяц можно будет перевести не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции, уточнили в регуляторе.
Физические лица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Таким правом обладают представители как дружественных, так и недружественных стран.
Кроме того, до 30 сентября продолен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран и для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
Банк России ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж в марте 2022 года. Первоначальный лимит составлял пять тысяч долларов или его эквивалент для физлиц. По мере стабилизации валютного рынка лимит был увеличен до одного миллиона долларов.
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