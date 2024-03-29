https://crimea.ria.ru/20240329/bank-rossii-prodlil-ogranichenie-na-vyvod-valyuty-za-rubezh-1136127672.html

Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж

Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Банк России продлил ограничение на вывод валюты за рубеж

Банк России еще на шесть месяцев – до 30 сентября включительно – продлил ограничение на перевод средств за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T11:40

2024-03-29T11:40

2024-03-29T13:08

россия

новости

финансы

центробанк рф

деньги

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/02/1118893566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b862cac0def7662baeb95eb8ada9c95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. Банк России еще на шесть месяцев – до 30 сентября включительно – продлил ограничение на перевод средств за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Уточняется, что граждане России и физические лица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.Также сохранятся лимиты на перечисления средств через системы денежных переводов. За месяц можно будет перевести не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции, уточнили в регуляторе.Физические лица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Таким правом обладают представители как дружественных, так и недружественных стран.Кроме того, до 30 сентября продолен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран и для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.Банк России ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж в марте 2022 года. Первоначальный лимит составлял пять тысяч долларов или его эквивалент для физлиц. По мере стабилизации валютного рынка лимит был увеличен до одного миллиона долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"Центробанк сообщил о решении по ключевой ставкеИнфляция в Крыму замедлилась: что с ценами на овощи и яйца

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, финансы, центробанк рф, деньги, общество