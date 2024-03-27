Главные новости Крыма: 27 марта
Новости Крыма: главные события и заявления среды, 27 марта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными. В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения. В сентябре в Крыму пройдут выборы. В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью. Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Дело за дискредитацию ВС РФ
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России, сообщила в среду пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. 40-летняя женщина публиковала соответствующие комментарии в "ВКонтакте". Дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет". Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Очистные в Судаке
В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений. Стоимость работ составила 416 миллионов рублей. Очистные будут принимать и очищать сточные воды, а затем сбрасывать их в реку Шелен. Пропускная способность коллектора – 1500 кубометров в сутки.
Выборы в Крыму
Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму – пройдут непрямые выборы, сообщил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Срок полномочий Главы Крыма Сергея Аксенова истекает в 2024 году.
Корь в Севастополе
В Севастополе с начала года зарегистрированы десять случаев заболевания корью, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора в среду. Все заболевшие не были привиты. За аналогичный период прошлого года случаи не регистрировались. Специалисты предупреждают, что те, кто не переболел корью или не прививался от нее, остаются восприимчивыми к этой инфекции в течение всей жизни.
Морская находка
Водолазы МЧС России подняли с морского дна в севастопольской бухте двухтонную пушку XIX века с двуглавым орлом Российской империи. Обнаружили пушку возле бухты Матюшенко. Ее подняли с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов и доставили на берег. Также на дне водолазы обнаружили семь пушечных ядер. Все находки займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.