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Главные новости Крыма: 27 марта - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Главные новости Крыма: 27 марта
Главные новости Крыма: 27 марта - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Главные новости Крыма: 27 марта
На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными. В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения. В сентябре в Крыму РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T22:43
2024-03-27T22:17
новости крыма
главное за день
судак
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
интернет
экстремизм
очистные сооружения
корь
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными. В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения. В сентябре в Крыму пройдут выборы. В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью. Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дело за дискредитацию ВС РФУголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России, сообщила в среду пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. 40-летняя женщина публиковала соответствующие комментарии в "ВКонтакте". Дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет". Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Очистные в СудакеВ селе Морское, которое входит в городской округ Судака, завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений. Стоимость работ составила 416 миллионов рублей. Очистные будут принимать и очищать сточные воды, а затем сбрасывать их в реку Шелен. Пропускная способность коллектора – 1500 кубометров в сутки. Выборы в КрымуВыборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму – пройдут непрямые выборы, сообщил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Срок полномочий Главы Крыма Сергея Аксенова истекает в 2024 году. Корь в СевастополеВ Севастополе с начала года зарегистрированы десять случаев заболевания корью, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора в среду. Все заболевшие не были привиты. За аналогичный период прошлого года случаи не регистрировались. Специалисты предупреждают, что те, кто не переболел корью или не прививался от нее, остаются восприимчивыми к этой инфекции в течение всей жизни.Морская находкаВодолазы МЧС России подняли с морского дна в севастопольской бухте двухтонную пушку XIX века с двуглавым орлом Российской империи. Обнаружили пушку возле бухты Матюшенко. Ее подняли с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов и доставили на берег. Также на дне водолазы обнаружили семь пушечных ядер. Все находки займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.
https://crimea.ria.ru/20240327/uchastvoval-v-blokade-kryma-fsb-zaderzhala-posobnika-boevikov-1136080439.html
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новости крыма, главное за день, судак, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), интернет, экстремизм, очистные сооружения, корь, севастополь, крым, роспотребнадзор, выборы, история, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Главные новости Крыма: 27 марта

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 27 марта

22:43 27.03.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными. В Судаке за 416 миллионов рублей отремонтировали очистные сооружения. В сентябре в Крыму пройдут выборы. В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью. Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дело за дискредитацию ВС РФ

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Судака за призывы к насилию в отношении военнослужащих Вооруженных сил России, сообщила в среду пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. 40-летняя женщина публиковала соответствующие комментарии в "ВКонтакте". Дело возбуждено по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет". Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
17:47
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Очистные в Судаке

В селе Морское, которое входит в городской округ Судака, завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений. Стоимость работ составила 416 миллионов рублей. Очистные будут принимать и очищать сточные воды, а затем сбрасывать их в реку Шелен. Пропускная способность коллектора – 1500 кубометров в сутки.
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16:55
В Херсонской области начали ремонт трассы вдоль Черного моря

Выборы в Крыму

Выборы высших должностных лиц пройдут в сентябре в 19 субъектах России, при этом в трех – в том числе в Крыму – пройдут непрямые выборы, сообщил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Единый день голосования пройдет 8 сентября 2024 года. Срок полномочий Главы Крыма Сергея Аксенова истекает в 2024 году.
Избирком Крыма - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
14:48
В Крыму началось формирование нового состава Избиркома

Корь в Севастополе

В Севастополе с начала года зарегистрированы десять случаев заболевания корью, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора в среду. Все заболевшие не были привиты. За аналогичный период прошлого года случаи не регистрировались. Специалисты предупреждают, что те, кто не переболел корью или не прививался от нее, остаются восприимчивыми к этой инфекции в течение всей жизни.
Электричка - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
09:17
Расписание поездов в Крыму изменится из-за ремонта на станции

Морская находка

Водолазы МЧС России подняли с морского дна в севастопольской бухте двухтонную пушку XIX века с двуглавым орлом Российской империи. Обнаружили пушку возле бухты Матюшенко. Ее подняли с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов и доставили на берег. Также на дне водолазы обнаружили семь пушечных ядер. Все находки займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.
Бал тюльпанов в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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