https://crimea.ria.ru/20240326/vremya-nikchemnykh-liderov-v-krymu-otvetili-na-slova-borrelya-ob-ukraine-1136042688.html

Время никчемных лидеров: в Крыму ответили на слова Борреля об Украине

Время никчемных лидеров: в Крыму ответили на слова Борреля об Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Время никчемных лидеров: в Крыму ответили на слова Борреля об Украине

У власти в Европе и США находятся в большинстве своем недалекие и поверхностные политики, раз они рассчитывают победить Россию. Такое мнение РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T13:19

2024-03-26T13:19

2024-03-26T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У власти в Европе и США находятся в большинстве своем недалекие и поверхностные политики, раз они рассчитывают победить Россию. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля.Боррель в интервью CNN заявил, что Запад не может позволить России одержать победу в конфликте на Украине, в противном случае интересам США и Европы "будет нанесен огромный ущерб". По его словам, ЕС поддерживает Украину не из-за щедрости или любви к украинскому народу, а ради собственных интересов.Он отметил, что на протяжении трехсот лет европейские лидеры, за редким исключением, не отличались пониманием выстраивания отношений с Россией. По словам сенатора, на Западе наступило "время никчемных лидеров", которые устраивали и продолжают устраивать войны с Россией."Они даже не понимают, что невозможно победить страну с ядерным оружием. Как они это себе представляют? Они не понимают, что при угрозе уничтожения России полем боя станет не Украина, а вся Европа. Если случится то, о чем они мечтают, их просто сотрут с лица земли. Если бы они это понимали, они бы договаривались с Россией", – подчеркнул политик.Сенатор РФ также не исключил, что подобными заявлениями Европа и Запад в целом пытаются показать России, что они не отступят от своего стремления сохранить мировую гегемонию. Однако вряд ли им стоит рассчитывать на то, что российская сторона "испугается и немедленно начнет запрашивать у них мир", уверен Цеков.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФНовый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин

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сергей цеков, совет федерации, мнения, жозеп боррель, европа, в мире, россия, украина, новости сво