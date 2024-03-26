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Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине
Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на откровенное заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Запад поддерживает... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T10:04
2024-03-26T10:07
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
жозеп боррель
европейский союз (ес)
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на откровенное заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Запад поддерживает Украину исключительно ради собственных интересов и стремления сохранить мировую гегемонию.Боррель, в частности, заявил: "Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока, который хочет, чтобы его считали ответственным партнером, обеспечивающим безопасность своих союзников".Захарова, комментируя слова главы евродипломатии, отметила, что "впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего".Задача Евросоюза на нынешнем этапе – "услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался", добавила дипломат.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сформированная западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе. При этом сейчас происходит переход к более справедливой и демократической системе международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства. В этой ситуации западные страны, привыкшие доминировать в мире, не останавливаются ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после того, как Запад стал фактическим участником этого конфликта на стороне киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФНовый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), жозеп боррель, европейский союз (ес), сша, украина, политика, в мире, новости
Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине

Боррель открыто признал главенство интересов США и ЕС в конфликте на Украине – Захарова

10:04 26.03.2024 (обновлено: 10:07 26.03.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на откровенное заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Запад поддерживает Украину исключительно ради собственных интересов и стремления сохранить мировую гегемонию.
Боррель, в частности, заявил: "Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока, который хочет, чтобы его считали ответственным партнером, обеспечивающим безопасность своих союзников".
Захарова, комментируя слова главы евродипломатии, отметила, что "впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего".
"Дело в не в "любви к украинцам", которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах. От созидательности в американском подходе к международным отношениям не осталось и следа. Либеральные демократы умеют только разрушать, полагая этот навык гарантией доминирования", - написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.
Задача Евросоюза на нынешнем этапе – "услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался", добавила дипломат.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сформированная западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе. При этом сейчас происходит переход к более справедливой и демократической системе международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства. В этой ситуации западные страны, привыкшие доминировать в мире, не останавливаются ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после того, как Запад стал фактическим участником этого конфликта на стороне киевского режима.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Жозеп БоррельЕвропейский Союз (ЕС)СШАУкраинаПолитикаВ миреНовости
 
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