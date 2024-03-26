https://crimea.ria.ru/20240326/otkrovennoe-priznanie-borrel-ozvuchil-interesy-zapada-na-ukraine-1136036068.html

Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине

Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Откровенное признание: Боррель озвучил интересы Запада на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на откровенное заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Запад поддерживает... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T10:04

2024-03-26T10:04

2024-03-26T10:07

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на откровенное заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Запад поддерживает Украину исключительно ради собственных интересов и стремления сохранить мировую гегемонию.Боррель, в частности, заявил: "Мы не можем позволить России выиграть эту войну. Иначе интересы США и Европы очень пострадают. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинцев. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока, который хочет, чтобы его считали ответственным партнером, обеспечивающим безопасность своих союзников".Захарова, комментируя слова главы евродипломатии, отметила, что "впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего".Задача Евросоюза на нынешнем этапе – "услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался", добавила дипломат.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что сформированная западными странами модель глобализации изжила себя и находится в глубоком кризисе. При этом сейчас происходит переход к более справедливой и демократической системе международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства. В этой ситуации западные страны, привыкшие доминировать в мире, не останавливаются ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что специальная военная операция на Украине уже стала для России войной после того, как Запад стал фактическим участником этого конфликта на стороне киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФНовый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяИстерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство – Володин

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), жозеп боррель, европейский союз (ес), сша, украина, политика, в мире, новости