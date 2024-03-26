https://crimea.ria.ru/20240326/v-muzey-pushkina-v-gurzufe-provodyat-svet-kak-elektrifitsiruyut-bolshuyu-yaltu-1136019700.html
В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту
В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту
Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T07:38
2024-03-26T07:38
2024-03-26T00:12
гурзуф
крым
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
электроэнергия
электричество
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/29/172919_0:123:3076:1853_1920x0_80_0_0_8f924c436ddfe78c830e9c44756c2b28.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает "Крымэнерго".Кроме того, "Крымэнерго" сообщает, что ранее в Алупке был подключен реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здание находится в стадии строительства.Развивая сетевую инфраструктуру в Большой Ялте, "Крымэнерго" занимается также переносом воздушных линий электропередачи под землю. Делается это не только для улучшения внешнего вида курортного города, но и для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации коммуникаций.До середины апреля 2024 года также запланированы еще снос одной стойки, прокладка 100 м КЛ 0,4 кВ, а также переподключение всех потребителей.Музей Пушкина в Гурзуфе сейчас находится на ремонте. На эти работы в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей. Первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова сообщила, что в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю планируется завершить ремонтно-реставрационные работы и открыть музей Пушкина в Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваВ Крыму модернизируют объекты энергетики
гурзуф
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/29/172919_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_257cef660cc77a8f7af4d685c34d9b94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гурзуф, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, электроэнергия, электричество, благоустройство
В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту
В музей Пушкина проводят свет в рамках развития сетевой инфраструктуры в Большой Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Общий объем работ предусматривает возведение свыше 250 м ЛЭП 0,4 кВ и монтаж опор. Выданная объекту мощность составит 120 кВт", – говорится в Telegram-канале предприятия.
Кроме того, "Крымэнерго" сообщает, что ранее в Алупке был подключен реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здание находится в стадии строительства.
"В рамках этих работ на ул. Щепкина была выполнена установка комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА и смонтированы две КЛ 0,4 кВ", – уточняют на предприятии.
Развивая сетевую инфраструктуру в Большой Ялте, "Крымэнерго" занимается также переносом воздушных линий электропередачи под землю. Делается это не только для улучшения внешнего вида курортного города, но и для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации коммуникаций.
"К настоящему моменту на ул. Амет-Хана Султана и площади им. Ленина энергетики завершили первый этап: демонтировали старые провода и опоры, проложили более 0,3 км подземных кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ, установили два силовых шкафа, перезапитали более 15 потребителей", – поясняют в "Крымэнерго".
До середины апреля 2024 года также запланированы еще снос одной стойки, прокладка 100 м КЛ 0,4 кВ, а также переподключение всех потребителей.
Музей Пушкина в Гурзуфе сейчас находится на ремонте
. На эти работы в 2021 году было выделено
313,3 млн рублей. Первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова сообщила, что в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю планируется завершить
ремонтно-реставрационные работы и открыть музей Пушкина в Гурзуфе.
Читайте также на РИА Новости Крым: