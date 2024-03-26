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В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту

В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту - РИА Новости Крым, 26.03.2024

В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту

Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T07:38

2024-03-26T07:38

2024-03-26T00:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает "Крымэнерго".Кроме того, "Крымэнерго" сообщает, что ранее в Алупке был подключен реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здание находится в стадии строительства.Развивая сетевую инфраструктуру в Большой Ялте, "Крымэнерго" занимается также переносом воздушных линий электропередачи под землю. Делается это не только для улучшения внешнего вида курортного города, но и для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации коммуникаций.До середины апреля 2024 года также запланированы еще снос одной стойки, прокладка 100 м КЛ 0,4 кВ, а также переподключение всех потребителей.Музей Пушкина в Гурзуфе сейчас находится на ремонте. На эти работы в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей. Первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова сообщила, что в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю планируется завершить ремонтно-реставрационные работы и открыть музей Пушкина в Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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