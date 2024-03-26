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В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту
В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту - РИА Новости Крым, 26.03.2024
В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту
Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает "Крымэнерго".Кроме того, "Крымэнерго" сообщает, что ранее в Алупке был подключен реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здание находится в стадии строительства.Развивая сетевую инфраструктуру в Большой Ялте, "Крымэнерго" занимается также переносом воздушных линий электропередачи под землю. Делается это не только для улучшения внешнего вида курортного города, но и для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации коммуникаций.До середины апреля 2024 года также запланированы еще снос одной стойки, прокладка 100 м КЛ 0,4 кВ, а также переподключение всех потребителей.Музей Пушкина в Гурзуфе сейчас находится на ремонте. На эти работы в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей. Первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова сообщила, что в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю планируется завершить ремонтно-реставрационные работы и открыть музей Пушкина в Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуостроваВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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гурзуф, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, электроэнергия, электричество, благоустройство
В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую Ялту

В музей Пушкина проводят свет в рамках развития сетевой инфраструктуры в Большой Ялте

07:38 26.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Музей Пушкина в Гурзуфе, в котором сейчас ведутся ремонтные работы, электрифицируют путем сооружения новых объектов электропередачи. Об этом сообщает "Крымэнерго".

"Общий объем работ предусматривает возведение свыше 250 м ЛЭП 0,4 кВ и монтаж опор. Выданная объекту мощность составит 120 кВт", – говорится в Telegram-канале предприятия.

Кроме того, "Крымэнерго" сообщает, что ранее в Алупке был подключен реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здание находится в стадии строительства.

"В рамках этих работ на ул. Щепкина была выполнена установка комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА и смонтированы две КЛ 0,4 кВ", – уточняют на предприятии.

Развивая сетевую инфраструктуру в Большой Ялте, "Крымэнерго" занимается также переносом воздушных линий электропередачи под землю. Делается это не только для улучшения внешнего вида курортного города, но и для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации коммуникаций.

"К настоящему моменту на ул. Амет-Хана Султана и площади им. Ленина энергетики завершили первый этап: демонтировали старые провода и опоры, проложили более 0,3 км подземных кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ, установили два силовых шкафа, перезапитали более 15 потребителей", – поясняют в "Крымэнерго".

До середины апреля 2024 года также запланированы еще снос одной стойки, прокладка 100 м КЛ 0,4 кВ, а также переподключение всех потребителей.
Музей Пушкина в Гурзуфе сейчас находится на ремонте. На эти работы в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей. Первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова сообщила, что в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю планируется завершить ремонтно-реставрационные работы и открыть музей Пушкина в Гурзуфе.
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