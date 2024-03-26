Рейтинг@Mail.ru
Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240326/ukraina-poteryala-50-generatsii-elektroenergii--dtek-1136057238.html
Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК в связи с выходом из строя оборудования потерял 50% генерации. Повреждения очень серьезные, и поэтому летом Украину... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T19:51
2024-03-26T19:51
украина
дтэк
электроэнергия
новости
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1408:792_1920x0_80_0_0_46290fcc4942d5e48ac9d21621d021ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК в связи с выходом из строя оборудования потерял 50% генерации. Повреждения очень серьезные, и поэтому летом Украину ожидает дефицит электроэнергии. Об этом в эфире украинского телемарафона "Единые новости" заявил гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.Восстановление генерирующих и распределительных мощностей займет несколько месяцев, уточнил он. Серьезный ущерб нанесен всей энергосистеме страны – есть попадания в сетевые узлы и трансформаторы "Укрэнерго".Потерю мощностей подтвердил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в официальном Telegram-канале холдинга. Как следует из сообщения, самые масштабные отключения электроэнергии сохраняются в Харьковской области, графики стабилизационных отключений действуют также в Одесской области. В Криворожском районе жителей просят экономить электроэнергию.Крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК управляет генерацией и контролирует почти половину распределительных сетей, говрится на сайте компании.Две станции ДнепроГЭС прекратили работать после взрывов 22 марта, заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. На объектах вспыхнуло несколько пожаров. Объекты энергетики были поражены в нескольких областях, после чего возникли перебои в энергоснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчимаКак в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому законуПенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932753_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_d5c9ec37d7d77a8245cb0e479292ff43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, дтэк, электроэнергия, новости, электросети
Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК

На Украине заявили о потере половины генерирующих мощностей в энергетике

19:51 26.03.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyЛЭП в Киеве
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК в связи с выходом из строя оборудования потерял 50% генерации. Повреждения очень серьезные, и поэтому летом Украину ожидает дефицит электроэнергии. Об этом в эфире украинского телемарафона "Единые новости" заявил гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей - можно сказать уже официально", - заявил он.
Восстановление генерирующих и распределительных мощностей займет несколько месяцев, уточнил он. Серьезный ущерб нанесен всей энергосистеме страны – есть попадания в сетевые узлы и трансформаторы "Укрэнерго".
"Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект", - рассказал Коваленко.
Потерю мощностей подтвердил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в официальном Telegram-канале холдинга. Как следует из сообщения, самые масштабные отключения электроэнергии сохраняются в Харьковской области, графики стабилизационных отключений действуют также в Одесской области. В Криворожском районе жителей просят экономить электроэнергию.
Крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК управляет генерацией и контролирует почти половину распределительных сетей, говрится на сайте компании.
Две станции ДнепроГЭС прекратили работать после взрывов 22 марта, заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. На объектах вспыхнуло несколько пожаров. Объекты энергетики были поражены в нескольких областях, после чего возникли перебои в энергоснабжении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчима
Как в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому закону
Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе
 
УкраинаДТЭКЭлектроэнергияНовостиЭлектросети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК
19:31Показания по делу о теракте в "Крокусе" подтвердили украинский след
19:19Династия медиков из Керчи: со своими очень сложно ходить в операционную
18:55Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в Париж
18:21УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
18:12Более 120 зданий повреждены в результате атаки ВСУ на Севастополь
17:58В трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
17:50Пять человек погибли и трое травмированы на пожарах в Севастополе
17:28В Судаке разрушается набережная – когда приступят к ремонту
17:08Полицейский сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Туапсе
16:43Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины
16:36Аварийно-спасательные работы в "Крокус Сити Холле" завершены
16:30В реанимации умерла раненная украинскими боевиками 6-летняя девочка
16:15Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для России
16:01Десятый чемпионат крымской футбольной Премьер-лиги: кто с кем сыграет
15:45Разбойное нападение на многодетную семью - житель Крыма пойдет под суд
15:31Террористическая угроза в России сохраняется – директор ФСБ
15:13Число совершенных мигрантами преступлений за год выросло на 75% - Краснов
15:08ФСБ: террористов из "Крокуса" хотели встретить на Украине как героев
14:49Будет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
Лента новостейМолния