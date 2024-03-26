https://crimea.ria.ru/20240326/ukraina-poteryala-50-generatsii-elektroenergii--dtek-1136057238.html

Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК

Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Украина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК

Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК в связи с выходом из строя оборудования потерял 50% генерации. Повреждения очень серьезные, и поэтому летом Украину... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T19:51

2024-03-26T19:51

2024-03-26T19:51

украина

дтэк

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК в связи с выходом из строя оборудования потерял 50% генерации. Повреждения очень серьезные, и поэтому летом Украину ожидает дефицит электроэнергии. Об этом в эфире украинского телемарафона "Единые новости" заявил гендиректор компании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.Восстановление генерирующих и распределительных мощностей займет несколько месяцев, уточнил он. Серьезный ущерб нанесен всей энергосистеме страны – есть попадания в сетевые узлы и трансформаторы "Укрэнерго".Потерю мощностей подтвердил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в официальном Telegram-канале холдинга. Как следует из сообщения, самые масштабные отключения электроэнергии сохраняются в Харьковской области, графики стабилизационных отключений действуют также в Одесской области. В Криворожском районе жителей просят экономить электроэнергию.Крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК управляет генерацией и контролирует почти половину распределительных сетей, говрится на сайте компании.Две станции ДнепроГЭС прекратили работать после взрывов 22 марта, заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. На объектах вспыхнуло несколько пожаров. Объекты энергетики были поражены в нескольких областях, после чего возникли перебои в энергоснабжении.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчимаКак в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому законуПенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, дтэк, электроэнергия, новости, электросети