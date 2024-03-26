https://crimea.ria.ru/20240326/referendumov-ne-nado-volodin-o-poryadke-vozvrascheniya-smertnoy-kazni-1136043588.html

Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни

Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни. Об этом он заявил РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T13:43

2024-03-26T13:43

2024-03-26T13:43

смертная казнь

вячеслав володин

россия

общество

терроризм

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни. Об этом он заявил во вторник в рамках пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.Он подчеркнул, что решение конституционного суда о мораторий на применение смертной казни в России ранее было принято во исполнение международных обязательств перед Советом Европы."Мы с вами вышли из Совета Европы", - напомни спикер российского парламента.Накануне председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников заявлял, что дискуссия о смертной казни для террористов может увести в ложном направлении, поэтому профильный комитет Госдумы намерен обсуждать "иные истории", которые будут способствовать предотвращению терактов. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали 182 человек.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. Накануне Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца. Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смертная казнь, вячеслав володин, россия, общество, терроризм, закон и право, новости