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Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни
Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни. Об этом он заявил РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T13:43
2024-03-26T13:43
2024-03-26T13:43
смертная казнь
вячеслав володин
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни. Об этом он заявил во вторник в рамках пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.Он подчеркнул, что решение конституционного суда о мораторий на применение смертной казни в России ранее было принято во исполнение международных обязательств перед Советом Европы."Мы с вами вышли из Совета Европы", - напомни спикер российского парламента.Накануне председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников заявлял, что дискуссия о смертной казни для террористов может увести в ложном направлении, поэтому профильный комитет Госдумы намерен обсуждать "иные истории", которые будут способствовать предотвращению терактов. Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали 182 человек.В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. Накануне Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу сроком на два месяца. Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокус Сити Холле"Песков ответил на вопрос о помощи Запада в расследовании теракта
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смертная казнь, вячеслав володин, россия, общество, терроризм, закон и право, новости
Референдумов не надо: Володин о порядке возвращения смертной казни
Володин о возвращении смертной казни: достаточно решения Конституционного суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни. Об этом он заявил во вторник в рамках пленарного заседания, трансляция которого ведется на сайте нижней палаты парламента.
"Прозвучали предложения о возврате смертной казни. У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов. Достаточно решения в этом вопросе конституционного суда", - констатировал Володин.
Он подчеркнул, что решение конституционного суда о мораторий на применение смертной казни в России ранее было принято во исполнение международных обязательств перед Советом Европы.
"Мы с вами вышли из Совета Европы", - напомни спикер российского парламента.
Накануне председатель думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников заявлял
, что дискуссия о смертной казни для террористов может увести в ложном направлении, поэтому профильный комитет Госдумы намерен обсуждать "иные истории", которые будут способствовать предотвращению терактов.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из которых - дети. Пострадали 182 человек.
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек
, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
Накануне Басманный суд Москвы заключил обвиняемых под стражу
сроком на два месяца.
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