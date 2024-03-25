https://crimea.ria.ru/20240325/v-ponedelnik-v-sevastopole-otklyuchat-elektrichestvo-spisok-adresov-1135933517.html

В понедельник в Севастополе отключат электричество: список адресов

В понедельник в Севастополе отключат электричество: список адресов - РИА Новости Крым, 25.03.2024

В понедельник в Севастополе отключат электричество: список адресов

Временное отключение электроэнергии пройдет в Севастополе в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T07:55

2024-03-25T07:55

2024-03-25T08:30

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Временное отключение электроэнергии пройдет в Севастополе в понедельник. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".С 09.00 до 13.00 света не будет по адресам: улица Генерала Лебедя, 2, 6, 8-24, 22-А/22, 22-А/5, 22-А/28, 22-А/2, 10-А, 10-Б, 10-В, 10-Г, улица Сарандинаки, 36, 40-46.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора электроэнергию отключат на улицах: Богданова, 12-16, Чехова, 1, Водная, 2-8, 1-7, Переяславская, 14/1, 12-А, 4-А, 4-Б, 4-В, 6-16, Штурманская, 12-2, 4, 10-12, 1-11, Вишневая, 2-20, 1-5, 9-23, Запорожская, 2-12, 1-7, Сивашская, 6, 12, 18, 3-17, Челюскинцев, 96-110, 116, Кряжева, 16-А, 12-А, 10-24, 30-40, 7, 9-39, 1267, 42, 41-53, 57, Казарского, 57-59, Тельмана, 38-50, 31-43, Весенняя, 36-А, 4-А, 6-В, 4-Б, 6-А, 32-А, 56-5, 61, 65-69.Также временно без электричества будут несколько домов в селе Родное: улица Новая, 2-32, 19-А, 1-33, улица Большевистская, 4-Б, 6-А, 4-Г, 4-В, 6-Г, 2-Д, 4-А, 4, 7-Б, 5-А.Без света в понедельник будут и абоненты в селе Черноречье по улицам: Ермака, 6-Б, 2-10, 492, 1-9, Ешиль-мале,10-30, 108, 5-А, 1, 7-31, Маячная, 32, 38-42, 38-А, 34-Г, 40-Б, 32, 36, 27-А, 27, 30-Ж/1, 30-Ж/2, 38-Б, 30-Б, 38, 39-А, 37-39, Героев Бреста, 98-А, 78-Б, 104-А, 64-68, 74, 78, 84, 94, Военных строителей, 36/5, 68-А, 1916, 1958, 1962, 3-Б/28, 3-Б/38, 3-Б/29, 3-Б/26, 3, Л. Бобковой, 4/15, 7/4, 7/4-А, 7-1, 3-А, 3, проспект Столетовский, 3-А.Отключение электроэнергии коснется и некоторых жителей поселка Любимовка по улице 2 линия, 106/147, 106/142, 106/285-а, 106/, 39/9, 39-5, 107, 405, 684, 685, 701.Не будет света на улице Ленина, 2 в селе Фруктовое, а также в с/з Софьи Перовской, 14 ,6, 20, 24, 28, 42, 46, 62-64, 1, 21-27, 31-35, 43, 49, 53, 59, 34, 38, 102-104, 110, 116-118, 134, 7, 95, 109-111, 121-123, 131, 13, 186, 244, 882, 1494, 179, 381, улице Челюскинцев, 138/45, 138/51, 138/43, 199.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов Потребление растет: хватит ли Крыму электроэнергии в ближайшие годыКрымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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