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Оценки за поведение в школах: что думают в Крыму
Оценки за поведение в школах: что думают в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Оценки за поведение в школах: что думают в Крыму
Возвращение оценок за поведение учеников в школах может негативно сказаться на взаимоотношениях между учениками и учителями, при этом эти баллы не покажут... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T08:18
2024-03-25T08:18
2024-03-25T08:46
школа
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
радио "спутник в крыму"
владислава ушакова
мнения
дети
образование в россии
психология
образование в крыму и севастополе
высшее образование
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Доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова об оценках за поведение в школе
Доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова об оценках за поведение в школе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Возвращение оценок за поведение учеников в школах может негативно сказаться на взаимоотношениях между учениками и учителями, при этом эти баллы не покажут истинного уровня развития ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила медицинский психолог, доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.В российские школы хотят вернуть оценку за поведение, которая будет влиять на ЕГЭ. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, выступая на заседании рабочей группы по вопросам реализации поручений главы государства в сфере образования.По мнению Ушаковой, эта форма влияния на детей будет иметь обратный эффект.Кроме того, оценки за поведение не будут отражать правды, добавила она.По словам Ушаковой, студенты и преподаватели КИПУ уже не первый год проводят исследования успеваемости учащихся, и все они доказывают, что у детей с плохим поведением уровень социального интеллекта выше, чем у прилежных детей."Дети, которые плохо себя ведут, у них может быть уровень успеваемости средний или низковатый, при этом социальный интеллект у них выше, чем у детей с хорошим поведением. А получается, мы этой оценкой будто показываем, что он недостаточно умный. Поэтому такое оценивание может быть недостаточно информативным и показательными. И есть дети, у которых гиперактивность, и они не могут сидеть спокойно, без движения: им нужно двигаться, тогда у них улучшается концентрация внимания, которая влияет на обучение. И будет опять же картина смазана", – объяснила свою позицию психолог.Самым правильным путем исправления ситуации Ушакова считает наблюдение за ребенком в каждом конкретном случае. Тогда можно выяснить, почему он так себя ведет, всегда ли непоседлив или только на определенном уроке, какие у него отношения с учителем и учениками в классе и так далее.По ее мнению, детей с плохим поведением можно привлекать к неким творческим проектам, на которые они направят свою энергию. Еще замечательнее, если за такую дополнительную работу будут выставлять баллы. "Это будет учеников успокаивать на уроках", – заключила Ушакова.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
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школа, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), владислава ушакова, мнения, дети, образование в россии, психология, образование в крыму и севастополе, высшее образование
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым.
Возвращение оценок за поведение учеников в школах может негативно сказаться на взаимоотношениях между учениками и учителями, при этом эти баллы не покажут истинного уровня развития ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила медицинский психолог, доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.
В российские школы хотят вернуть оценку за поведение, которая будет влиять на ЕГЭ. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, выступая на заседании рабочей группы по вопросам реализации поручений главы государства в сфере образования.
По мнению Ушаковой, эта форма влияния на детей будет иметь обратный эффект.
"Лучше через позитивную мотивацию на них повлиять, находить компромиссные моменты, тогда активнее дети идут на сотрудничество", – сказала доцент.
Кроме того, оценки за поведение не будут отражать правды, добавила она.
По словам Ушаковой, студенты и преподаватели КИПУ уже не первый год проводят исследования успеваемости учащихся, и все они доказывают, что у детей с плохим поведением уровень социального интеллекта выше, чем у прилежных детей.
"Дети, которые плохо себя ведут, у них может быть уровень успеваемости средний или низковатый, при этом социальный интеллект у них выше, чем у детей с хорошим поведением. А получается, мы этой оценкой будто показываем, что он недостаточно умный. Поэтому такое оценивание может быть недостаточно информативным и показательными. И есть дети, у которых гиперактивность, и они не могут сидеть спокойно, без движения: им нужно двигаться, тогда у них улучшается концентрация внимания, которая влияет на обучение. И будет опять же картина смазана", – объяснила свою позицию психолог.
Самым правильным путем исправления ситуации Ушакова считает наблюдение за ребенком в каждом конкретном случае. Тогда можно выяснить, почему он так себя ведет, всегда ли непоседлив или только на определенном уроке, какие у него отношения с учителем и учениками в классе и так далее.
"То есть надо не просто ставить оценку, а посмотреть, с чем связано поведение ученика. Может, дело не в дисциплине, а в недостатке внимания, и нужно немножко больше внимания уделить, тогда он начинает успокаиваться. Надо чтобы подключился психолог и помог учителю", – сказала эксперт.
По ее мнению, детей с плохим поведением можно привлекать к неким творческим проектам, на которые они направят свою энергию. Еще замечательнее, если за такую дополнительную работу будут выставлять баллы. "Это будет учеников успокаивать на уроках", – заключила Ушакова.
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