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Оценки за поведение в школах: что думают в Крыму

Оценки за поведение в школах: что думают в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Оценки за поведение в школах: что думают в Крыму

Возвращение оценок за поведение учеников в школах может негативно сказаться на взаимоотношениях между учениками и учителями, при этом эти баллы не покажут... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T08:18

2024-03-25T08:18

2024-03-25T08:46

школа

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

радио "спутник в крыму"

владислава ушакова

мнения

дети

образование в россии

психология

образование в крыму и севастополе

высшее образование

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Доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова об оценках за поведение в школе Доцент КИПУ им. Ф. Якубова Владислава Ушакова об оценках за поведение в школе audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Возвращение оценок за поведение учеников в школах может негативно сказаться на взаимоотношениях между учениками и учителями, при этом эти баллы не покажут истинного уровня развития ребенка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила медицинский психолог, доцент Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова Владислава Ушакова.В российские школы хотят вернуть оценку за поведение, которая будет влиять на ЕГЭ. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, выступая на заседании рабочей группы по вопросам реализации поручений главы государства в сфере образования.По мнению Ушаковой, эта форма влияния на детей будет иметь обратный эффект.Кроме того, оценки за поведение не будут отражать правды, добавила она.По словам Ушаковой, студенты и преподаватели КИПУ уже не первый год проводят исследования успеваемости учащихся, и все они доказывают, что у детей с плохим поведением уровень социального интеллекта выше, чем у прилежных детей."Дети, которые плохо себя ведут, у них может быть уровень успеваемости средний или низковатый, при этом социальный интеллект у них выше, чем у детей с хорошим поведением. А получается, мы этой оценкой будто показываем, что он недостаточно умный. Поэтому такое оценивание может быть недостаточно информативным и показательными. И есть дети, у которых гиперактивность, и они не могут сидеть спокойно, без движения: им нужно двигаться, тогда у них улучшается концентрация внимания, которая влияет на обучение. И будет опять же картина смазана", – объяснила свою позицию психолог.Самым правильным путем исправления ситуации Ушакова считает наблюдение за ребенком в каждом конкретном случае. Тогда можно выяснить, почему он так себя ведет, всегда ли непоседлив или только на определенном уроке, какие у него отношения с учителем и учениками в классе и так далее.По ее мнению, детей с плохим поведением можно привлекать к неким творческим проектам, на которые они направят свою энергию. Еще замечательнее, если за такую дополнительную работу будут выставлять баллы. "Это будет учеников успокаивать на уроках", – заключила Ушакова.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания

https://crimea.ria.ru/20240229/dat-vtoroy-shans-putin-predlozhil-dorabotat-mekhanizm-sdachi-ege-1135310785.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), владислава ушакова, мнения, дети, образование в россии, психология, образование в крыму и севастополе, высшее образование