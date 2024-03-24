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Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда
Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда
Более 330 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T14:31
2024-03-24T14:40
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Более 330 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был ограничен с 5:30 до 7:20. Вечером в субботу Крымский мост также перекрывали для проезда на время воздушной тревоги и массированной атаки ВСУ на полуостров. После этого в очереди находилось более 200 транспортных средств.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда

В очереди перед Крымским мостом скопилось более 330 автомобилей

14:31 24.03.2024 (обновлено: 14:40 24.03.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Более 330 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 143 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 192 транспортных средства. Ожидание около часа.", – говорится в сообщении.

Утром в воскресенье проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был ограничен с 5:30 до 7:20. Вечером в субботу Крымский мост также перекрывали для проезда на время воздушной тревоги и массированной атаки ВСУ на полуостров. После этого в очереди находилось более 200 транспортных средств.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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