https://crimea.ria.ru/20240324/pered-krymskim-mostom-rastet-ochered--skolko-zhdat-proezda-1135990911.html

Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда

Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Перед крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда

Более 330 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T14:31

2024-03-24T14:31

2024-03-24T14:40

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Более 330 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром в воскресенье проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был ограничен с 5:30 до 7:20. Вечером в субботу Крымский мост также перекрывали для проезда на время воздушной тревоги и массированной атаки ВСУ на полуостров. После этого в очереди находилось более 200 транспортных средств.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт