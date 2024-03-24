https://crimea.ria.ru/20240324/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-posle-dvukhchasovogo-pereryva-1135985329.html

Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва

Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T07:35

2024-03-24T07:35

2024-03-24T07:41

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

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безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход не пропускал транспорт с половины шестого утра мск.Также движение было ограничено в субботу в 22.41. Запрет на проезд автотранспорта действовал около двух часов.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

https://crimea.ria.ru/20240324/vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-pogib-muzhchina-chetvero-postradali-1135984802.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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