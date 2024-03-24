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Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва
Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T07:35
2024-03-24T07:35
2024-03-24T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход не пропускал транспорт с половины шестого утра мск.Также движение было ограничено в субботу в 22.41. Запрет на проезд автотранспорта действовал около двух часов.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20240324/vo-vremya-ataki-vsu-na-sevastopol-pogib-muzhchina-chetvero-postradali-1135984802.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва
Движение по Крымскому мосту восстановлено после двухчасового перерыва
07:35 24.03.2024 (обновлено: 07:41 24.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Мостовой переход не пропускал транспорт с половины шестого утра мск.
Также движение было ограничено
в субботу в 22.41. Запрет на проезд автотранспорта действовал около двух часов.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают. Это делается в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.