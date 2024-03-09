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Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение по Крымскому мосту перекрыто - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение транспорта по Крымскому мосту закрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T10:52
2024-03-09T10:53
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту закрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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крымский мост, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым, безопасность республики крым и севастополя
Движение по Крымскому мосту перекрыто

Крымский мост закрыт для движения транспорта

10:52 09.03.2024 (обновлено: 10:53 09.03.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту закрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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