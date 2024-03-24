Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240324/avtomobil-i-zdanie-obschepita-goreli-v-krymu-v-voskresene--chto-izvestno-1135994311.html
Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно
Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно
Возгорание кровли кафе быстрого питания ликвидировали пожарные в Евпатории. Об этом сообщили в главке республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T17:47
2024-03-24T18:17
происшествия
новости крыма
крым
пожар
гу мчс рф по республике крым
симферополь
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135993914_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_16f7cfafdd414b5aa419e7214a50b832.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Возгорание кровли кафе быстрого питания ликвидировали пожарные в Евпатории. Об этом сообщили в главке республиканского МЧС.Уточняется, что сообщении о задымлении в здании №9 по улице Крупской поступило в 15:31. На место происшествия были направлены два отделения 23 пожарно-спасательной части."По прибытии стало известно, что горит кровля здания на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.В 15:59 возгорание было локализовано, в 16:23 было ликвидировано открытое горение.К тушению пожара было привлечено от РСЧС 5 единиц техники, 20 человек личного состава, из них от МЧС России четыре единицы техники и 17 человек личного состава.Кроме того, около полудня поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на Московском шоссе в Симферополе. В считанные минуты возгорание было ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными. В результате инцидента никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелось судноСмертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратурыМинивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
крым
симферополь
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135993914_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_18bed2fc825ba86c1b42e2884dbce10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новости крыма, крым, пожар, гу мчс рф по республике крым, симферополь, евпатория
Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно

В Симферополе на дороге вспыхнул автомобиль, в Евпатории – кафе: подробности

17:47 24.03.2024 (обновлено: 18:17 24.03.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Евпатории
Пожар в Евпатории
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Возгорание кровли кафе быстрого питания ликвидировали пожарные в Евпатории. Об этом сообщили в главке республиканского МЧС.
Уточняется, что сообщении о задымлении в здании №9 по улице Крупской поступило в 15:31. На место происшествия были направлены два отделения 23 пожарно-спасательной части.
"По прибытии стало известно, что горит кровля здания на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.
В 15:59 возгорание было локализовано, в 16:23 было ликвидировано открытое горение.
К тушению пожара было привлечено от РСЧС 5 единиц техники, 20 человек личного состава, из них от МЧС России четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Кроме того, около полудня поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на Московском шоссе в Симферополе. В считанные минуты возгорание было ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными. В результате инцидента никто не пострадал.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Симферополе горел автомобиль
В Симферополе горел автомобиль
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Симферополе горел автомобиль
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелось судно
Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры
Минивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
 
ПроисшествияНовости КрымаКрымПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымСимферопольЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить
19:28В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
19:10Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты
18:4122 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
18:38От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:26В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21
17:52Путин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
17:47Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно
17:34Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек
16:59Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек
16:52Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
16:40В Севастополе возобновляет работу катер между Радиогоркой и Артбухтой
16:31Снова громко: что происходит в районе Кара-Кобы после ракетной атаки
16:06Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ
15:54ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику
15:31Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
15:1018 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
14:31Перед Крымским мостом растет очередь – сколько ждать проезда
14:23ВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
14:02В Севастополе три попадания по жилым домам: власти уточнили информацию
Лента новостейМолния