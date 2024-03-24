https://crimea.ria.ru/20240324/avtomobil-i-zdanie-obschepita-goreli-v-krymu-v-voskresene--chto-izvestno-1135994311.html

Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно

Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно

Возгорание кровли кафе быстрого питания ликвидировали пожарные в Евпатории. Об этом сообщили в главке республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T17:47

2024-03-24T17:47

2024-03-24T18:17

происшествия

новости крыма

крым

пожар

гу мчс рф по республике крым

симферополь

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135993914_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_16f7cfafdd414b5aa419e7214a50b832.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Возгорание кровли кафе быстрого питания ликвидировали пожарные в Евпатории. Об этом сообщили в главке республиканского МЧС.Уточняется, что сообщении о задымлении в здании №9 по улице Крупской поступило в 15:31. На место происшествия были направлены два отделения 23 пожарно-спасательной части."По прибытии стало известно, что горит кровля здания на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.В 15:59 возгорание было локализовано, в 16:23 было ликвидировано открытое горение.К тушению пожара было привлечено от РСЧС 5 единиц техники, 20 человек личного состава, из них от МЧС России четыре единицы техники и 17 человек личного состава.Кроме того, около полудня поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на Московском шоссе в Симферополе. В считанные минуты возгорание было ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными. В результате инцидента никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелось судноСмертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратурыМинивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС

крым

симферополь

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости крыма, крым, пожар, гу мчс рф по республике крым, симферополь, евпатория