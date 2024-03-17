Рейтинг@Mail.ru
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240317/pozhar-na-sudostroitelnom-zavode-v-krymu---zagorelsya-korabl-1135778821.html
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль
Гражданское судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени пожар ликвидирован. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T17:54
2024-03-17T18:01
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135778979_94:0:1143:590_1920x0_80_0_0_5ec839652a1fa766fe1c6ad6aa595e2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Гражданское судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени пожар ликвидирован.Как уточняют спасатели, пожар распространился на площади в 90 квадратных метров. К этому времени он ликвидирован. В тушении судна участие принимали 25 специалистов, были задействованы шесть единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на военном корабле в Севастополе – что известноСмертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратурыМинивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135778979_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_a86c8be160e9dfa69289e351e49fb565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, новости крыма, новости
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль

МЧС: в Крыму огнеборцы потушили горящее судно

17:54 17.03.2024 (обновлено: 18:01 17.03.2024)
 
© МЧС РоссииВ Крыму огнеборцы МЧС России потушили судно
В Крыму огнеборцы МЧС России потушили судно
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Гражданское судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени пожар ликвидирован.

"Судно загорелось во время ремонта. На гражданском судне полыхала каюта. Сотрудникам МЧС России пришлось вскрывать трюм, чтобы не дать огню распространиться", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняют спасатели, пожар распространился на площади в 90 квадратных метров. К этому времени он ликвидирован. В тушении судна участие принимали 25 специалистов, были задействованы шесть единиц техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар на военном корабле в Севастополе – что известно
Смертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратуры
Минивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
 
ПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КрымНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в Севастополе
18:16Сорвать не удалось: власти Херсонской области о выборах президента
18:09В Крыму на день изменится расписание поездов
17:54Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль
17:51Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
17:21Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют
17:0911 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
16:57Украинский Ми-8 сбит у границы с Белгородской областью
16:50В России проголосовали более 70 процентов избирателей
16:36Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ на Белгород
16:25Крымчан ждет короткая рабочая неделя
16:07Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%
16:03Доброволец народной дружины сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья
15:5310 километров на ходулях: евпаторийцы своеобразно отметят Крымскую весну
15:21Крымский мост сейчас: ситуация с проездом и пробками
14:53Украинские штурмовики сотнями гибнут в зоне СВО - сводка за сутки
14:40ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под Алешками
14:37Травля за посещение Крыма: норвежский журналист лишился работы
14:31Движение транспорта ограничат в Севастополе из-за автопробега
14:18Цеха сборки дронов и катеров разбиты в Одесской и Черниговской областях
Лента новостейМолния