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Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль
Гражданское судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени пожар ликвидирован. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T17:54
2024-03-17T17:54
2024-03-17T18:01
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Гражданское судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени пожар ликвидирован.Как уточняют спасатели, пожар распространился на площади в 90 квадратных метров. К этому времени он ликвидирован. В тушении судна участие принимали 25 специалистов, были задействованы шесть единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на военном корабле в Севастополе – что известноСмертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратурыМинивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС
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РИА Новости Крым
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происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, новости крыма, новости
Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль
МЧС: в Крыму огнеборцы потушили горящее судно
17:54 17.03.2024 (обновлено: 18:01 17.03.2024)