https://crimea.ria.ru/20240317/pozhar-na-sudostroitelnom-zavode-v-krymu---zagorelsya-korabl-1135778821.html

Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль

Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Пожар на судостроительном заводе в Крыму - загорелся корабль

Гражданское судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени пожар ликвидирован. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T17:54

2024-03-17T17:54

2024-03-17T18:01

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Гражданское судно загорелось во время ремонта на судостроительном заводе в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС России, к этому времени пожар ликвидирован.Как уточняют спасатели, пожар распространился на площади в 90 квадратных метров. К этому времени он ликвидирован. В тушении судна участие принимали 25 специалистов, были задействованы шесть единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на военном корабле в Севастополе – что известноСмертельный пожар в бытовке под Симферополем – детали от прокуратурыМинивэн сгорел в Феодосии - кадры МЧС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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