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"Решение уже принято": где на Украине могут разместиться западные войска - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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"Решение уже принято": где на Украине могут разместиться западные войска
"Решение уже принято": где на Украине могут разместиться западные войска - РИА Новости Крым, 22.03.2024
"Решение уже принято": где на Украине могут разместиться западные войска
Войска западных стран в случае их отправки на Украину разместятся в глубоком тылу подальше от линии боевого соприкосновения, но это не значит, что они не будут... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T14:50
2024-03-22T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Войска западных стран в случае их отправки на Украину разместятся в глубоком тылу подальше от линии боевого соприкосновения, но это не значит, что они не будут законной целью для Вооруженных сил России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По мнению Анпилогова, Вооруженные силы РФ смогут рассматривать эти формирования как законные цели для поражения, и этот фактор будет ограничивать Запад в плане численности контингентов, которые могут отправить Киеву.Он также выразил уверенность, что некоторые западные страны уже приняли окончательное решение направить своих военнослужащих на Украину. Вопрос лишь в масштабах этого участия.Многие страны НАТО, в том числе США, Германия и Турция, высказались против отправки сил на Украину, тогда как поддерживают эту инициативу пока только Франция, Чехия и страны Балтии, которые, по словам Анпилогова, не являются крупными военными державами именно в плане собственных национальных вооружений.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что войска западных стран могут оказаться на Украине уже через два-три месяца.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на этой неделе заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в этой связи напомнил Макрону, что все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на УкраинеПозорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику ЗападаУкраине не нужны французские военные, заявил Зеленский
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алексей анпилогов, мнения, политика, нато, новости сво, украина, контингент нато, вооруженные силы россии
"Решение уже принято": где на Украине могут разместиться западные войска

Запад будет избегать размещения своих войск вблизи линии фронта – военный эксперт

14:50 22.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие на базе в Ожише
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Войска западных стран в случае их отправки на Украину разместятся в глубоком тылу подальше от линии боевого соприкосновения, но это не значит, что они не будут законной целью для Вооруженных сил России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"Полагаю, западные союзники Украины из НАТО всячески будут избегать отправки своих вооруженных контингентов на линию боевого соприкосновения. Скорее всего, они постараются разместить их в тылу, на позициях, которые сейчас занимают украинские подразделения, чтобы таким образом высвободить часть формирований ВСУ для участия в боевых действиях. Именно из таких соображений возникают весьма странные планы разместить, например, французские войска от Канева до Кременчуга вдоль Днепра или вдоль границы с Белоруссией", – сказал аналитик.
По мнению Анпилогова, Вооруженные силы РФ смогут рассматривать эти формирования как законные цели для поражения, и этот фактор будет ограничивать Запад в плане численности контингентов, которые могут отправить Киеву.
Он также выразил уверенность, что некоторые западные страны уже приняли окончательное решение направить своих военнослужащих на Украину. Вопрос лишь в масштабах этого участия.
Многие страны НАТО, в том числе США, Германия и Турция, высказались против отправки сил на Украину, тогда как поддерживают эту инициативу пока только Франция, Чехия и страны Балтии, которые, по словам Анпилогова, не являются крупными военными державами именно в плане собственных национальных вооружений.
"Если, например, в Латвии есть одна единственная механизированная бригада, то больше чем несколько рот, причем сводных, эта страна не пошлет. Таким образом, если в Прибалтике и наберется сводный батальон, то это предел живой силы, которую данные страны могут отправить на Украину. То же самое касается Франции, которая, по сведениям Службы внешней разведки РФ, готова отправить не более двух тысяч человек, то есть максимум две батальонных тактических группы", – добавил эксперт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что войска западных стран могут оказаться на Украине уже через два-три месяца.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на этой неделе заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины, и назвал Россию противником.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в этой связи напомнил Макрону, что все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции.
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