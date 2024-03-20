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Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней

Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней

В Севастополе в связи с проведением ремонтных работ на 10 дней останавливают работу паромов на одном из причалов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T10:57

2024-03-20T10:57

2024-03-20T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением ремонтных работ на 10 дней останавливают работу паромов на одном из причалов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Возобновление движения паромов планируется с 1 апреля. Работа пассажирских катеров будет продолжаться в штатном режиме согласно расписанию, уточнили в дептрансе.19 марта возобновилось приостановленное после ноябрьского шторма катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений

севастополь

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2024

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