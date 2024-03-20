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Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней
Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней
В Севастополе в связи с проведением ремонтных работ на 10 дней останавливают работу паромов на одном из причалов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T10:57
2024-03-20T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением ремонтных работ на 10 дней останавливают работу паромов на одном из причалов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Возобновление движения паромов планируется с 1 апреля. Работа пассажирских&nbsp;катеров будет продолжаться в штатном режиме согласно расписанию, уточнили в дептрансе.19 марта возобновилось приостановленное после ноябрьского шторма катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, логистика, новости, новости крыма, транспорт
Работу паромов в Севастополе останавливают на 10 дней

В Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов из-за ремонтных работ

10:57 20.03.2024 (обновлено: 11:17 20.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПаромы в бухте Севастополя
Паромы в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением ремонтных работ на 10 дней останавливают работу паромов на одном из причалов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.
"Из-за плановых ремонтно-восстановительных работ на паромном причале № 11 (Северная сторона), которые позволят продлить его эксплуатацию, в период с 21 по 31 марта работа паромов будет приостановлена", – сказано в сообщении дептранса.
Возобновление движения паромов планируется с 1 апреля. Работа пассажирских катеров будет продолжаться в штатном режиме согласно расписанию, уточнили в дептрансе.
19 марта возобновилось приостановленное после ноябрьского шторма катерное сообщение между Севастополем и Инкерманом.
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