Рейтинг@Mail.ru
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240319/pogib-na-zaporozhskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-vdv-1135848143.html
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ
Бойца воздушно-десантных войск Сергея Золотого, погибшего в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T18:04
2024-03-19T18:04
севастополь
михаил развожаев
герои сво
утраты
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135846907_0:0:851:479_1920x0_80_0_0_fa5e0dac62c1b9e6c64b111cae242f2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Бойца воздушно-десантных войск Сергея Золотого, погибшего в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, гвардии рядовой Сергей Золотой родился и вырос в Херсонской области. В 2009 году переехал в Севастополь. Срочную службу служил во внутренних войсках, после работал в строительных организациях Севастополя.Несколько дней назад жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Он участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВОПогиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135846907_0:0:851:639_1920x0_80_0_0_f229e3bc23e430aa9746d90727407a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество, новости крыма
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ

В Севастополе просились с погибшим героем спецоперации бойцом ВДВ Сергеем Золотым

18:04 19.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевГвардии рядовой Сергей Золотой
Гвардии рядовой Сергей Золотой
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Бойца воздушно-десантных войск Сергея Золотого, погибшего в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

"Летом 2023 года Сергей Александрович Золотой заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения спецоперации, службу проходил в воздушно-десантных войсках. Был прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином. Геройски погиб в бою на Запорожском направлении", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, гвардии рядовой Сергей Золотой родился и вырос в Херсонской области. В 2009 году переехал в Севастополь. Срочную службу служил во внутренних войсках, после работал в строительных организациях Севастополя.
Несколько дней назад жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Он участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВО
Сражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВО
Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым
СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОУтратыОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Две главные эмоции: эксперты объяснили высокую явку на выборах президента
18:18МИД России выразил демарш советнику-посланнику Великобритании
18:04Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ
17:51Франция готовит контингент для отправки на Украину - Нарышкин
17:33Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и Белоруссией
17:20Виновник резонансного ДТП под Симферополем получил 8 лет
17:08Бизнес стран Запада активно сотрудничает с Крымом – власти региона
16:56Когда в Крыму потеплеет
16:46Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму
16:43Экс-глава управления капстроя Ялты пойдет под суд за крупную взятку
16:40Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новороссийск-Керчь
16:33Нефтебазу в Крыму хотят использовать для перевалки белорусского топлива
16:25Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
16:20Взрывы в Севастополе: причины объяснили в МЧС
16:03Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в Симферополе
15:55Явка крымских татар на выборах президента РФ в Крыму стала рекордной - ОП
15:27Керчь на два дня останется без воды
14:54Путин рассказал о безопасности Новороссии и самом сложном участке для ФСБ
14:53Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России 0:49
14:48От контрразведки ФСБ зависит защита систем госуправления – Путин
Лента новостейМолния