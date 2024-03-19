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Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ
Бойца воздушно-десантных войск Сергея Золотого, погибшего в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T18:04
2024-03-19T18:04
2024-03-19T18:04
севастополь
михаил развожаев
герои сво
утраты
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Бойца воздушно-десантных войск Сергея Золотого, погибшего в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, гвардии рядовой Сергей Золотой родился и вырос в Херсонской области. В 2009 году переехал в Севастополь. Срочную службу служил во внутренних войсках, после работал в строительных организациях Севастополя.Несколько дней назад жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Он участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВОПогиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество, новости крыма
Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ
В Севастополе просились с погибшим героем спецоперации бойцом ВДВ Сергеем Золотым