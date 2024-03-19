https://crimea.ria.ru/20240319/pogib-na-zaporozhskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-vdv-1135848143.html

Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ

Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Погиб на Запорожском направлении: в Севастополе простились с бойцом ВДВ

Бойца воздушно-десантных войск Сергея Золотого, погибшего в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T18:04

2024-03-19T18:04

2024-03-19T18:04

севастополь

михаил развожаев

герои сво

утраты

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135846907_0:0:851:479_1920x0_80_0_0_fa5e0dac62c1b9e6c64b111cae242f2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Бойца воздушно-десантных войск Сергея Золотого, погибшего в зоне спецоперации, проводили в последний путь в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, гвардии рядовой Сергей Золотой родился и вырос в Херсонской области. В 2009 году переехал в Севастополь. Срочную службу служил во внутренних войсках, после работал в строительных организациях Севастополя.Несколько дней назад жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Он участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОСражался, как истинный патриот: в Алуште простились с героем СВОПогиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество, новости крыма