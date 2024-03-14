https://crimea.ria.ru/20240314/v-sevastopole-pochtili-pamyat-pogibshego-geroya-svo-1135667620.html

В Севастополе почтили память погибшего героя СВО

В Севастополе почтили память погибшего героя СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2024

В Севастополе почтили память погибшего героя СВО

Жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T19:38

2024-03-14T19:38

2024-03-14T19:38

утраты

память

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ефрейтор Князев участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения."Воевал грамотно, умело, профессионально, - подчеркнул губернатор. - Даниил Игоревич геройски погиб в ходе боев на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя".Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОМемориальный знак в честь героя СВО открыли в ФеодосииВ Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, севастополь, михаил развожаев