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В Севастополе почтили память погибшего героя СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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В Севастополе почтили память погибшего героя СВО
В Севастополе почтили память погибшего героя СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Севастополе почтили память погибшего героя СВО
Жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T19:38
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утраты
память
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ефрейтор Князев участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения."Воевал грамотно, умело, профессионально, - подчеркнул губернатор. - Даниил Игоревич геройски погиб в ходе боев на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя".Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОМемориальный знак в честь героя СВО открыли в ФеодосииВ Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева
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утраты, память, севастополь, михаил развожаев
В Севастополе почтили память погибшего героя СВО

В Севастополе простились с погибшим на Херсонском направлении Даниилом Князевым

19:38 14.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевДаниил Князев
Даниил Князев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Даниил Игоревич Князев родился и вырос в Севастополе. Учился сначала в 54-й школе, затем перешел в школу №33, которую и окончил. После школы проучился 4 года в Севастопольской морской академии, в 2013 году получил диплом штурмана. В 2015 году Даниил заключил контракт с ВС РФ и проходил военную службу в одной из частей Южного военного округа в Севастополе", – написал он.

Ефрейтор Князев участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения.
"Воевал грамотно, умело, профессионально, - подчеркнул губернатор. - Даниил Игоревич геройски погиб в ходе боев на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя".
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УтратыПамятьСевастопольМихаил Развожаев
 
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