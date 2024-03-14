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В Севастополе почтили память погибшего героя СВО
В Севастополе почтили память погибшего героя СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2024
В Севастополе почтили память погибшего героя СВО
Жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T19:38
2024-03-14T19:38
2024-03-14T19:38
утраты
память
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Жители Севастополя простились с ефрейтором одной из частей Южного военного округа Даниилом Князевым. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ефрейтор Князев участвовал в спецоперации на Украине с первых дней ее проведения."Воевал грамотно, умело, профессионально, - подчеркнул губернатор. - Даниил Игоревич геройски погиб в ходе боев на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя".Читайте также на РИА Новости Крым:Строил Крымский мост и защищал Родину: в Керчи простились с героем СВОМемориальный знак в честь героя СВО открыли в ФеодосииВ Крыму вручили звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Дегтярева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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утраты, память, севастополь, михаил развожаев
В Севастополе почтили память погибшего героя СВО
В Севастополе простились с погибшим на Херсонском направлении Даниилом Князевым