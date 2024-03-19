Рейтинг@Mail.ru
Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240319/amerikanskiy-mq9-reaper-poteryal-svyaz-s-aviabazoy-i-avariyno-sel-v-polshe-1135820640.html
Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше
Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше
Потерявший связь с базой беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T06:40
2024-03-19T08:43
новости
сша
польша
беспилотник (бпла, дрон)
ввс сша
происшествия
бпла ввс сша mq-9 reaper
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127553125_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ebb8f9c77efe0270246411a17a97cbe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Потерявший связь с базой беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил страны.Место приземления беспилотника охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет разбирательство.Ранее польские военные заявили, что невооруженный беспилотник, выполнявший тренировочный полет с аэродрома Мирославец, потерял связь с базой. Прилегающую к аэродрому территорию оцепили. Было остановлено движение на окрестных автомобильных дорогах.Летом прошлого года над акваторией Черного моря у Крыма неоднократно были зафиксированы полеты беспилотников-разведчиков.Так, 28 августа два беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk осуществляли ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Для пресечения возможного нарушения границы и противодействия радиотехнической разведке были подняты два российских истребителя. В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.27 августа российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации.22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществлявших ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Во избежание возможного нарушения госграницы России силами БПЛА и ведения ими радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО. В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы, в которых вели разведку.5 августа над акваторией Черного моря был поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы Российской Федерации допущено не было.Беспилотный самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев – 20,1 метра, грузоподъемность – 2,2 тонны, максимальную скорость – 482 километра в час, дальность полета – 1852 километра. Может быть использован для сбора разведданных, для спасательных операций и для высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.
сша
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127553125_116:0:1024:681_1920x0_80_0_0_acd8103c25ca6a45e3cda00b80cb780a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сша, польша, беспилотник (бпла, дрон), ввс сша, происшествия, бпла ввс сша mq-9 reaper
Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США потерял связь и аварийно сел на северо-западе Польши

06:40 19.03.2024 (обновлено: 08:43 19.03.2024)
 
© SHAH MARAIБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США. Фото AFP
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ВВС США. Фото AFP
© SHAH MARAI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Потерявший связь с базой беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил страны.
"После 23 часов (после 02:00 мск) в окрестностях Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил США, выполнявшего полет в польском воздушном пространстве", – цитирует сообщение Генштаба Польши РИА Новости.
Место приземления беспилотника охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет разбирательство.
Ранее польские военные заявили, что невооруженный беспилотник, выполнявший тренировочный полет с аэродрома Мирославец, потерял связь с базой. Прилегающую к аэродрому территорию оцепили. Было остановлено движение на окрестных автомобильных дорогах.
Летом прошлого года над акваторией Черного моря у Крыма неоднократно были зафиксированы полеты беспилотников-разведчиков.
Так, 28 августа два беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk осуществляли ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Для пресечения возможного нарушения границы и противодействия радиотехнической разведке были подняты два российских истребителя. В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.
27 августа российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации.
22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществлявших ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Во избежание возможного нарушения госграницы России силами БПЛА и ведения ими радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО. В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы, в которых вели разведку.
5 августа над акваторией Черного моря был поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы Российской Федерации допущено не было.
Беспилотный самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев – 20,1 метра, грузоподъемность – 2,2 тонны, максимальную скорость – 482 километра в час, дальность полета – 1852 километра. Может быть использован для сбора разведданных, для спасательных операций и для высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.
 
НовостиСШАПольшаБеспилотник (БПЛА, дрон)ВВС СШАПроисшествияБПЛА ВВС США MQ-9 Reaper
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:53Франция запретит ввоз продукции из Украины – СМИ
09:39В Новороссийске будет громко
08:58Прогрессивное налогообложение – экономист оценил перспективу
08:34Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту
07:54Как идет строительство автомобильной дороги Донское – Перевальное
07:30Логистические хабы на границе с Украиной: что планируют Германия и Польша
07:10Отменить обязательную сдачу ЕГЭ предлагают в Госдуме
06:55Когда в Крыму откроют Опукский и Казантипский заповедники
06:40Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше
06:084 новые субмарины пополнят подводные силы ВМФ России в 2024 году
00:01Дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
23:04Сколько ждать проезда по Крымскому мосту после открытия движения
22:43Крымская весна 2024: как полуостров отметил 10-летие в составе России
22:27Над Крымом уничтожен реактивный беспилотник
22:21Движение по Крымскому мосту открыто
22:16На подлете к Белгороду сбито еще 8 воздушных целей
22:03В Севастополе выбрали два эскиза медали к 80-летию освобождения города
21:48Путин и Эрдоган обсудили укрепление безопасности в Черном море
21:31Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ
Лента новостейМолния