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Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше

Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Американский MQ9 Reaper потерял связь с авиабазой и аварийно сел в Польше

Потерявший связь с базой беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T06:40

2024-03-19T06:40

2024-03-19T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Потерявший связь с базой беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США совершил аварийную посадку на северо-западе Польши, сообщает генеральное командование Вооруженных сил страны.Место приземления беспилотника охраняется соответствующими службами, военная жандармерия ведет разбирательство.Ранее польские военные заявили, что невооруженный беспилотник, выполнявший тренировочный полет с аэродрома Мирославец, потерял связь с базой. Прилегающую к аэродрому территорию оцепили. Было остановлено движение на окрестных автомобильных дорогах.Летом прошлого года над акваторией Черного моря у Крыма неоднократно были зафиксированы полеты беспилотников-разведчиков.Так, 28 августа два беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk осуществляли ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Для пресечения возможного нарушения границы и противодействия радиотехнической разведке были подняты два российских истребителя. В результате аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведения разведки.27 августа российский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. Экипаж идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации.22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, осуществлявших ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова. Во избежание возможного нарушения госграницы России силами БПЛА и ведения ими радиотехнической разведки в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО. В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы, в которых вели разведку.5 августа над акваторией Черного моря был поднят в воздух российский истребитель Су-30 в связи с обнаружением разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения границы Российской Федерации допущено не было.Беспилотный самолет MQ-9 Reaper имеет длину 11 метров, размах крыльев – 20,1 метра, грузоподъемность – 2,2 тонны, максимальную скорость – 482 километра в час, дальность полета – 1852 километра. Может быть использован для сбора разведданных, для спасательных операций и для высокоточных ударов по наземным и воздушным целям.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, польша, беспилотник (бпла, дрон), ввс сша, происшествия, бпла ввс сша mq-9 reaper