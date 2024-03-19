https://crimea.ria.ru/20240319/143-ukrainskikh-drona-i-38-reaktivnykh-snaryadov-sbili-vs-rf-za-sutki-1135832320.html

143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки

143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2024

143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки

Вооруженные силы России за сутки сбили еще 143 украинских беспилотника и 38 реактивных снарядов, в том числе HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:18

2024-03-19T14:18

2024-03-19T14:23

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки сбили еще 143 украинских беспилотника и 38 реактивных снарядов, в том числе HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Минобороны РоссииОперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19933 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожен реактивный беспилотникМинус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, himars, рсзо vampire, вооруженные силы россии, потери всу