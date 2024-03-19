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143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки
143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки - РИА Новости Крым, 19.03.2024
143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки
Вооруженные силы России за сутки сбили еще 143 украинских беспилотника и 38 реактивных снарядов, в том числе HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:18
2024-03-19T14:23
министерство обороны рф
новости сво
пво
himars
рсзо vampire
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки сбили еще 143 украинских беспилотника и 38 реактивных снарядов, в том числе HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Минобороны РоссииОперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19933 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожен реактивный беспилотникМинус вертолет и 143 дрона: ПВО России работает в зоне спецоперации11 беспилотников сбиты над Белгородской областью - ситуация в регионе
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, пво, himars, рсзо vampire, вооруженные силы россии, потери всу
143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов сбили ВС РФ за сутки

Минобороны: ВС РФ сбили за сутки еще 143 украинских дрона и 38 реактивных снарядов

14:18 19.03.2024 (обновлено: 14:23 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки сбили еще 143 украинских беспилотника и 38 реактивных снарядов, в том числе HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Минобороны России

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", – сказано в сводке российского оборонного ведомства.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 16135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19933 единицы специальной военной автомобильной техники.
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