https://crimea.ria.ru/20240318/skolko-zhdat-proezda-po-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya--1135819080.html
Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения
Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения
В очереди на досмотровые пункты у Крымского моста со стороны Тамани находится 248 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T23:04
2024-03-18T23:04
2024-03-18T23:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В очереди на досмотровые пункты у Крымского моста со стороны Тамани находится 248 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 20:34. Ограничение продлилось почти два часа.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения
В очереди у Крымского моста со стороны Тамани 248 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В очереди на досмотровые пункты у Крымского моста со стороны Тамани находится 248 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 23:00 в очереди со стороны Тамани находится 248 транспортных средства. Ожидание более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
Запрет
на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 20:34. Ограничение продлилось
почти два часа.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.