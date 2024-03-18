https://crimea.ria.ru/20240318/skolko-zhdat-proezda-po-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya--1135819080.html

Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения

Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Сколько ждать проезда по Крымском мосту после открытия движения

В очереди на досмотровые пункты у Крымского моста со стороны Тамани находится 248 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T23:04

2024-03-18T23:04

2024-03-18T23:04

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В очереди на досмотровые пункты у Крымского моста со стороны Тамани находится 248 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 20:34. Ограничение продлилось почти два часа.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт