https://crimea.ria.ru/20240318/krymskiy-most-perekryt-1135774513.html

Крымский мост перекрыт

Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Крымский мост перекрыт

Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T20:35

2024-03-18T20:35

2024-03-18T20:35

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

крымский мост

крым

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, безопасность республики крым и севастополя