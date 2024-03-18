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Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Крымский мост перекрыт
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T20:35
2024-03-18T20:35
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост перекрыт

Движение по Крымскому мосту закрыто

20:35 18.03.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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