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Движение по Крымскому мосту открыто
Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Движение по Крымскому мосту открыто
Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T22:21
2024-03-18T22:21
2024-03-18T22:24
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Запрет на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 20:34.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту открыто
По Крымскому мосту открыли движение
22:21 18.03.2024 (обновлено: 22:24 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Запрет на движение автомобилей на мостовом переходе был введен в 20:34.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.