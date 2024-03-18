https://crimea.ria.ru/20240318/prazdnik-na-vysote-flagi-kryma-i-rossii-razvernuty-na-10-vershinakh-1135794393.html

Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах

Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах

В десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией республиканские спасатели развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T10:58

2024-03-18T10:58

2024-03-18T11:00

10 лет крымской весне

крым

мчс крыма

общество

горы

природа

праздники и памятные даты

патриотическое воспитание

день воссоединения с россией

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/12/1135794280_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_b047ce405c5a4041aef5b2ae3935a0d1.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией республиканские спасатели развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова. Об этом сообщили в МЧС по Крыму.Знамена реют над вершинами Ай-Петри, на горе Сокол в Судаке, на мысе Казантип в Ленинском районе и на севере Крыма - острове Русский.На Ай-Петри флаги развернуты сразу в двух местах. Один развивается на северном склоне Ай-Петринской яйлы – горе Сююрю-Кая на высоте 815 метров над уровнем моря. Второй - по традиции развернут на высоте 1234 метров над уровнем моря на самих зубцах Ай-Петри.В Судаке флаги развернуты на высоте 473 метров над уровнем моря на вершине горы Сокол. На мысе Казантип символы полуострова и страны развернул личный состав Ленинского аварийно-спасательного отряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - МатвиенкоПервопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад10 лет Крымской весне: как это было

крым

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, общество, горы, природа, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, день воссоединения с россией, новости крыма