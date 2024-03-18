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Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах
Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах
В десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией республиканские спасатели развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова. Об этом сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T10:58
2024-03-18T11:00
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией республиканские спасатели развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова. Об этом сообщили в МЧС по Крыму.Знамена реют над вершинами Ай-Петри, на горе Сокол в Судаке, на мысе Казантип в Ленинском районе и на севере Крыма - острове Русский.На Ай-Петри флаги развернуты сразу в двух местах. Один развивается на северном склоне Ай-Петринской яйлы – горе Сююрю-Кая на высоте 815 метров над уровнем моря. Второй - по традиции развернут на высоте 1234 метров над уровнем моря на самих зубцах Ай-Петри.В Судаке флаги развернуты на высоте 473 метров над уровнем моря на вершине горы Сокол. На мысе Казантип символы полуострова и страны развернул личный состав Ленинского аварийно-спасательного отряда.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не будет сбавлять оборотов на пути к процветанию - МатвиенкоПервопроходцы новой эпохи: крымчане сделали "невозможное" 10 лет назад10 лет Крымской весне: как это было
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крым, мчс крыма, общество, горы, природа, праздники и памятные даты, патриотическое воспитание, день воссоединения с россией, новости крыма
Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах

Спасатели МЧС развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова

10:58 18.03.2024 (обновлено: 11:00 18.03.2024)
 
© МЧС Республики КрымСпасатели МЧС России развернули флаги Крыма и России на горе Сокол в Судаке
Спасатели МЧС России развернули флаги Крыма и России на горе Сокол в Судаке
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией республиканские спасатели развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова. Об этом сообщили в МЧС по Крыму.
Знамена реют над вершинами Ай-Петри, на горе Сокол в Судаке, на мысе Казантип в Ленинском районе и на севере Крыма - острове Русский.
"Спасатели Джанкойского отряда "Крым-Спас" развернули флаги на острове с символичным названием Русский! Этот небольшой кусочек земли на севере Крыма несет на себе груз тяжелейших боев в годы Великой Отечественной войны", - сообщили спасатели.
© МЧС Республики КрымСпециалисты МЧС Крыма развернули флаги Крыма и России на острове Русский на севере полуострова
Специалисты МЧС Крыма развернули флаги Крыма и России на острове Русский на севере полуострова
© МЧС Республики Крым
Специалисты МЧС Крыма развернули флаги Крыма и России на острове Русский на севере полуострова
На Ай-Петри флаги развернуты сразу в двух местах. Один развивается на северном склоне Ай-Петринской яйлы – горе Сююрю-Кая на высоте 815 метров над уровнем моря. Второй - по традиции развернут на высоте 1234 метров над уровнем моря на самих зубцах Ай-Петри.
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы
Спасатели КРЫМ-СПАС развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы
1 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги на вершине горы Ай-Петри
Спасатели КРЫМ-СПАС развернули флаги на вершине горы Ай-Петри
2 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги на вершине горы Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги на вершине горы Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
В Судаке флаги развернуты на высоте 473 метров над уровнем моря на вершине горы Сокол. На мысе Казантип символы полуострова и страны развернул личный состав Ленинского аварийно-спасательного отряда.
© МЧС Республики КрымЛичный состав Ленинского АСО установили флаги на мысе Казантип
Личный состав Ленинского АСО установили флаги на мысе Казантип
© МЧС Республики Крым
Личный состав Ленинского АСО установили флаги на мысе Казантип
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