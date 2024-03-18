Праздник на высоте: флаги Крыма и России развернуты на 10 вершинах
Спасатели МЧС развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова
10:58 18.03.2024 (обновлено: 11:00 18.03.2024)
© МЧС Республики КрымСпасатели МЧС России развернули флаги Крыма и России на горе Сокол в Судаке
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией республиканские спасатели развернули флаги Крыма и России на 10 вершинах полуострова. Об этом сообщили в МЧС по Крыму.
Знамена реют над вершинами Ай-Петри, на горе Сокол в Судаке, на мысе Казантип в Ленинском районе и на севере Крыма - острове Русский.
"Спасатели Джанкойского отряда "Крым-Спас" развернули флаги на острове с символичным названием Русский! Этот небольшой кусочек земли на севере Крыма несет на себе груз тяжелейших боев в годы Великой Отечественной войны", - сообщили спасатели.
© МЧС Республики КрымСпециалисты МЧС Крыма развернули флаги Крыма и России на острове Русский на севере полуострова
© МЧС Республики Крым
Специалисты МЧС Крыма развернули флаги Крыма и России на острове Русский на севере полуострова
На Ай-Петри флаги развернуты сразу в двух местах. Один развивается на северном склоне Ай-Петринской яйлы – горе Сююрю-Кая на высоте 815 метров над уровнем моря. Второй - по традиции развернут на высоте 1234 метров над уровнем моря на самих зубцах Ай-Петри.
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы
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Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги на вершине горы Ай-Петри
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Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги на вершине горы Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
1 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы
© МЧС Республики Крым
2 из 2
Спасатели "КРЫМ-СПАС" развернули флаги на вершине горы Ай-Петри
© МЧС Республики Крым
В Судаке флаги развернуты на высоте 473 метров над уровнем моря на вершине горы Сокол. На мысе Казантип символы полуострова и страны развернул личный состав Ленинского аварийно-спасательного отряда.
© МЧС Республики КрымЛичный состав Ленинского АСО установили флаги на мысе Казантип
© МЧС Республики Крым
Личный состав Ленинского АСО установили флаги на мысе Казантип
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