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В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-po-natsproektu-otremontiruyut-trassu-ot-granitsy-1135688772.html
В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы
В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы
В Крыму будет реконструирован путепровод на участке автодороги Золотое до автодороги "Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь". Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T07:46
2024-03-16T07:46
ремонт дорог
нацпроекты в крыму
джанкой
феодосия
керчь
чонгар
минтранс крыма
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму будет реконструирован путепровод на участке автодороги Золотое до автодороги "Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь". Об этом сообщают в министерстве транспорта Республики Крым.Уточняется что объект ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", общая протяженность ремонтируемого участка трассы – более 550 километров. При этом сроки начала и окончания работ пока не названы.Всего в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым в 2024 год работы пройдут на 48 объектах, в том числе на 23 автомобильных дорогах и 25 мостах и мостовых сооружениях.Ранее сайт РИА Новости Крым наглядно продемонстрировал, как изменились дороги за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:К сезону отремонтируют дороги из новых регионов в КрымТрассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполоснойХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма
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ремонт дорог, джанкой, феодосия, керчь, чонгар, минтранс крыма, нацпроект "безопасные качественные дороги"
В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы

Более 550 километров трассы от Чонгара на юго-восток отремонтируют по нацпроекту в Крыму

07:46 16.03.2024
 
© Telegram-канал АвтодорУчасток альтернативной дороги в Крым
Участок альтернативной дороги в Крым
© Telegram-канал Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму будет реконструирован путепровод на участке автодороги Золотое до автодороги "Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь". Об этом сообщают в министерстве транспорта Республики Крым.
Уточняется что объект ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", общая протяженность ремонтируемого участка трассы – более 550 километров.

"Дорожникам предстоит выполнить работы по ремонту и восстановлению мостовых плит, дорожного полотна, ограждений и опор, замене деформированных элементов, дополнительному армированию, а также восстановительным работам по увеличению несущих способностей моста", – говорится в предоставленной информации.

При этом сроки начала и окончания работ пока не названы.
Всего в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым в 2024 год работы пройдут на 48 объектах, в том числе на 23 автомобильных дорогах и 25 мостах и мостовых сооружениях.
Ранее сайт РИА Новости Крым наглядно продемонстрировал, как изменились дороги за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией.
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Нацпроекты в КрымуРемонт дорогДжанкойФеодосияКерчьЧонгарМинтранс КрымаНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
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