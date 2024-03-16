https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-po-natsproektu-otremontiruyut-trassu-ot-granitsy-1135688772.html

В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы

В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В Крыму по нацпроекту отремонтируют трассу от границы

В Крыму будет реконструирован путепровод на участке автодороги Золотое до автодороги "Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь". Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T07:46

2024-03-16T07:46

2024-03-16T07:46

ремонт дорог

нацпроекты в крыму

джанкой

феодосия

керчь

чонгар

минтранс крыма

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму будет реконструирован путепровод на участке автодороги Золотое до автодороги "Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь". Об этом сообщают в министерстве транспорта Республики Крым.Уточняется что объект ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", общая протяженность ремонтируемого участка трассы – более 550 километров. При этом сроки начала и окончания работ пока не названы.Всего в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Республике Крым в 2024 год работы пройдут на 48 объектах, в том числе на 23 автомобильных дорогах и 25 мостах и мостовых сооружениях.Ранее сайт РИА Новости Крым наглядно продемонстрировал, как изменились дороги за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:К сезону отремонтируют дороги из новых регионов в КрымТрассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполоснойХуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма

джанкой

феодосия

керчь

чонгар

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ремонт дорог, джанкой, феодосия, керчь, чонгар, минтранс крыма, нацпроект "безопасные качественные дороги"