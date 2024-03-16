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Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ
Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ
В селах Ивановка, Токаревка, Ветровое и Антоновка под Херсоном были уничтожены боевики, ранее терроризирующие мирных жителей Левобережья. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T11:29
2024-03-16T11:29
владимир сальдо
херсон
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В селах Ивановка, Токаревка, Ветровое и Антоновка под Херсоном были уничтожены боевики, ранее терроризирующие мирных жителей Левобережья. Об этом в своем Telegram-канале пишет губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В уничтожении террористов помогли сами жители Херсона из подпольной группы. По словам сальдо, они "с риском для жизни делают свое дело в организации сопротивления "Русский Херсон". Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей".В пятницу 15 марта ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области, есть пострадавшие.Ранее в Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, были пробиты два межэтажных перекрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный жительРоссийский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУВопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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владимир сальдо, херсон, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), потери всу , общество, новости
Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ

Сальдо: в Херсонской области уничтожили боевиков-террористов

11:29 16.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В селах Ивановка, Токаревка, Ветровое и Антоновка под Херсоном были уничтожены боевики, ранее терроризирующие мирных жителей Левобережья. Об этом в своем Telegram-канале пишет губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станция в селе Ветровое. Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные, социальные объекты, в том числе избирательные участки, левого берега Днепра Херсонской области", - сообщает губернатор.
В уничтожении террористов помогли сами жители Херсона из подпольной группы. По словам сальдо, они "с риском для жизни делают свое дело в организации сопротивления "Русский Херсон". Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей".
В пятницу 15 марта ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области, есть пострадавшие.
Ранее в Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, были пробиты два межэтажных перекрытия.
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Владимир СальдоХерсонХерсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУОбществоНовости
 
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