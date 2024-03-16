https://crimea.ria.ru/20240316/pod-khersonom-mirnye-zhiteli-pomogli-unichtozhit-boevikov-vsu-1135731484.html

Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ

Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Под Херсоном мирные жители помогли уничтожить боевиков ВСУ

В селах Ивановка, Токаревка, Ветровое и Антоновка под Херсоном были уничтожены боевики, ранее терроризирующие мирных жителей Левобережья. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T11:29

2024-03-16T11:29

2024-03-16T11:29

владимир сальдо

херсон

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В селах Ивановка, Токаревка, Ветровое и Антоновка под Херсоном были уничтожены боевики, ранее терроризирующие мирных жителей Левобережья. Об этом в своем Telegram-канале пишет губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В уничтожении террористов помогли сами жители Херсона из подпольной группы. По словам сальдо, они "с риском для жизни делают свое дело в организации сопротивления "Русский Херсон". Наше подполье на правом берегу Днепра ежедневно трудится для сохранения жизней мирных людей".В пятницу 15 марта ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилевка Херсонской области, есть пострадавшие.Ранее в Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, были пробиты два межэтажных перекрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел: в Голой Пристани ранен мирный жительРоссийский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУВопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсон, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), потери всу , общество, новости