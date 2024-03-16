https://crimea.ria.ru/20240316/idite-rabotayte-otvet-zakharovoy-britanii-na-publikatsiyu-o-vyborakh-v-krymu-1135745066.html

Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму

Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму

Принадлежность территорий России решают жители РФ, а не Лондон, британской дипломатии следует сосредоточиться на тех вопросах, к которым она действительно имеет РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T19:43

2024-03-16T19:43

2024-03-16T19:43

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125619438_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ee003318ceeff48fff7c86f7fbb5edb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Принадлежность территорий России решают жители РФ, а не Лондон, британской дипломатии следует сосредоточиться на тех вопросах, к которым она действительно имеет отношение. Об этом заявила Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на публикацию внешнеполитического ведомства Великобритании о выборах в Крыму.В Британском посольстве ранее заявили, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов в Крыму и на территории новых регионов.Она подчеркнула, что принадлежность тех или иных территорий решают жители РФ, а не Лондон, а выбор крымчан и жителей новых регионов ужеподтвержден итогами референдумов, и пригрозла послу Великобритании вызовом в российское дипведомство в связи с недопустимыми публикациями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателейЯвка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова