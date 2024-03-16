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Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму
Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму
Принадлежность территорий России решают жители РФ, а не Лондон, британской дипломатии следует сосредоточиться на тех вопросах, к которым она действительно имеет РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T19:43
2024-03-16T19:43
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Принадлежность территорий России решают жители РФ, а не Лондон, британской дипломатии следует сосредоточиться на тех вопросах, к которым она действительно имеет отношение. Об этом заявила Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на публикацию внешнеполитического ведомства Великобритании о выборах в Крыму.В Британском посольстве ранее заявили, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов в Крыму и на территории новых регионов.Она подчеркнула, что принадлежность тех или иных территорий решают жители РФ, а не Лондон, а выбор крымчан и жителей новых регионов ужеподтвержден итогами референдумов, и пригрозла послу Великобритании вызовом в российское дипведомство в связи с недопустимыми публикациями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателейЯвка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией
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мария захарова
Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму

Принадлежность территорий решают жители России – Захарова

19:43 16.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Принадлежность территорий России решают жители РФ, а не Лондон, британской дипломатии следует сосредоточиться на тех вопросах, к которым она действительно имеет отношение. Об этом заявила Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на публикацию внешнеполитического ведомства Великобритании о выборах в Крыму.
В Британском посольстве ранее заявили, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов в Крыму и на территории новых регионов.

"Совет британской дипломатии – займитесь международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов. Кстати, фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец, на Даунин-стрит уже осудили, как пример вопиющей дезинформации? Кейт Миддлтон миру показали? Скрипалей не нашли? Идите, работайте", – цитирует Захарову РИА Новости.

Она подчеркнула, что принадлежность тех или иных территорий решают жители РФ, а не Лондон, а выбор крымчан и жителей новых регионов ужеподтвержден итогами референдумов, и пригрозла послу Великобритании вызовом в российское дипведомство в связи с недопустимыми публикациями.
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