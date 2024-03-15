https://crimea.ria.ru/20240315/13-naselennykh-punktov-bez-sveta-novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti-1135724556.html

13 населенных пунктов без света: новый обстрел Белгородской области

13 населенных пунктов без света: новый обстрел Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.03.2024

13 населенных пунктов без света: новый обстрел Белгородской области

Под обстрелом ВСУ продолжает находиться Грайворонский городской округ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.⠀ РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T23:09

2024-03-15T23:09

2024-03-15T23:09

вячеслав гладков

белгород

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Под обстрелом ВСУ продолжает находиться Грайворонский городской округ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.⠀ По информации Гладкова, в результате обстрелов в пятницу в округе зафиксированы различные разрушения в 43 домовладениях, двух социальных объектах, на территории рынка и в двух хозсубъектах. Также зафиксирован прилет на территорию автогаража учреждения здравоохранения, повреждены 2 служебных автомобиля, выбиты окна в здании гаража и посечен фасад.В округе повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются 13 населенных пунктов: Грайворон, Безымено, Гора-Подол, Замостье, Доброе, Доброивановка, Тополи, Козинка, Луговка, Новостроевка-1, Новостроевка-2, Глотово, Заречье-1. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий в ближайшее время.Ранее сообщалось о том, что четыре человека пострадали в результате третьего за сутки украинского обстрела Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии.Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 17.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью пять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Гладков уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО.В регионе в пятницу четырежды за сутки объявлялась ракетная опасность. В результате утреннего обстрела пострадали два человека, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах.Также в пятницу президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что киевский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций перед выборами в России. Осуществлены попытки атак на мирные населенные пункты РФ с участием свыше 2,5 тысяч личного состава.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую областьСбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы России

https://crimea.ria.ru/20240315/v-ognevom-meshke-kak-likvidirovali-boevikov-vsu-pri-proryve-granitsy-rf-1135724193.html

белгород

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вячеслав гладков, белгород, всу (вооруженные силы украины), происшествия, безопасность